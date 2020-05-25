Krizi fırsata çeviren yer TikTok: İnsanlar eve kapandı, geliri 10’a katlandı

Salgın nedeniyle evine kapanan insanların nisan ayında en fazla indirdiği uygulamalardan biri TikTok oldu. 2019'un ilk çeyreğindeki indirme sayısı 2020'de neredeyse ikiye katlandı

Çin merkezli ByteDance’in tüm dünyada bağımlılığa dönüşen uygulaması TikTok (ya da Çin’deki adıyla Douyin), karantina günlerinde YouTube, Netflix, Tinder gibi devleri geride bıraktı.

Kullanıcılarının yüzde 41’inin 16 ile 24 yaş arasında olduğu, çoğunlukla müzik ve dans videolarının paylaşıldığı TikTok ve Douyin’in nisan geliri 10’a katlanarak 78 milyon dolar oldu.

Hesaplamalarına oyun ve reklamcılık sektörünü katmayan Sensor Tower’ın verilerine göre TikTok’un bir aylık geliri tüm dünyadaki uygulamaları geçti.

2019’un ilk çeyreğinde 187 milyon kez indirilen TikTok ve Douyin, 2020’nin aynı dönemde bu sayıyı 315 milyona çıkardı. Bunda elbette ki koronavirüs nedeniyle evinden çıkamayan insanların “vakit geçirme” ihtiyacı etkili oldu.

2012’de kurulan ByteDance’in ana gelir kaynağı reklamlar ve online ticaret. New York merkezli dijital pazarlama şirketi Emarketer’in tahminlerine göre ABD’deki 14 yaş üstü 75 milyon sosyal medya kullanıcısı, sosyal medya kanalıyla 2020’de en az bir kez bir alışveriş yaptı. Bu, 2019 verisinin yüzde 17,3 yukarısında.

ByteDance firması 2016’da ilk olarak Çinli kullanıcılar için Douyin’i geliştirmişti. 2017 yılında ise dünyadaki diğer kullanıcılar için TikTok piyasaya sürüldü. Bunun gerekçesi ise Çin’de birçok sosyal medya uygulamasının kısıtlı ve devlet tarafından kontrol ediliyor oluşu.

15 saniyelik kısa videoların oluşturulduğu TikTok’un küresel çaptaki kullanıcı sayısı 800 milyon ve bu kişiler uygulamayla günde ortalama 52 dakika geçiriyor.