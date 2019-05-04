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Krizin gölgesinde Kıbrıs'ta: Siyasi eşitliği yok sayan çözümü kabul etmemiz mümkün değil

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Krizin gölgesinde Kıbrıs'ta: Siyasi eşitliği yok sayan çözümü kabul etmemiz mümkün değil
Krizin gölgesinde Kıbrıs'ta: Siyasi eşitliği yok sayan çözümü kabul etmemiz mümkün değil

NATO'nun Avrupa müttefik kuvvetler komutasının devir teslim törenine Güney Kıbrıs'ın davet edilmesiyle başlayan krizin ardından Kuzey Kıbrıs'a giden Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kıbrıs Türk halkını yok sayan, siyasi eşitliği temelden yok sayan bir çözümü bizim kabul etmemiz mümkün değil" dedi. 

Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Kuzey Kıbrıs'ta 'Küresel Gazeteciler Konseyi Medya Buluşması' etkinliğinde konuştu. Toplantıya Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da katıldı.

 

Kıbrıs Türk halkının, siyasi eşitliğe dayanan kalıcı bir çözüm için üzerine düşeni yaptığını, bu süreçte çok sayıda müzakere ve plan yapıldığının altını çizen Çavuşoğlu, henüz kalıcı bir çözüme ulaşılamadığını belirtti.

Çavuşoğlu, "Türkiye, KKTC ve Kıbrıs Türk halkı, her zaman çözümden yana olmuştur ama bugün bir çözüm yoksa, son 5 yılda dışişleri bakanı olarak yakından gözlemledim, bunun sebebi Rum tarafının hiçbir şeyi Kıbrıs Türk halkıyla paylaşmak istememesinden kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı. 

'KAYBEDECEK ZAMAN YOK'

Rum tarafının, Cenevre ve Crans-Montana'da yapılan konferanslarda iki tarafın mutabık olduğu konularda bile geri adım attığını gözlemlediklerini söyleyen Çavuşoğlu, bugün Birleşmiş Milletler (BM) raporlarının, yeni bir müzakerenin başlaması için ortak bir zemin olmadığına işaret ettiğini aktardı.

 

Çavuşoğlu, bu süreçte artık kaybedecek zamanları olmadığına dikkati çekerek, "Tüm seçenekler dahil hepsinin müzakere edilmesi, hangisi olacaksa müzakereye açık olduğumuzu da söyledik. Herhangi bir seçeneği dayatmıyoruz. Herhangi bir seçeneğin de bize dayatılmasını doğru bulmuyoruz" dedi. 

'TEK TARAFLI FAALİYETLERE KARŞIYIZ'

Rum kesiminin Kıbrıs etrafındaki rezervleri Kıbrıs Türk tarafıyla paylaşmak istemediğinin altını çizen Çavuşoğlu, tüm platformlarda, Rum tarafının tek taraflı faaliyetlerine karşı olduklarını ve Kıbrıs Türk tarafının haklarının garanti altına alınması gerektiğini söylediklerini hatırlattı. 

Çavuşoğlu, halihazırda Rum tarafının tek taraflı faaliyetlerinin farkında olduklarını belirterek, garantör ülke olarak Türkiye'nin gerekli adımları attığını ve Kuzey Kıbrıs'ın ruhsat verdiği alanlarda sondaj ve araştırma gemilerinin faaliyetlerine başladığını kaydetti.  

 

'YAPICI OLACAĞIZ AMA...'

Öte yandan Çavuşoğlu, daha önce mutabakat sağlanan bazı güven artırıcı adımlar noktasında Rum tarafının geri adım atmaya başladığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Kıbrıs Türk halkını yok sayan, siyasi eşitliği temelden yok sayan ve Kıbrıs Türk halkının iradesini yok sayan bir çözümü bizim kabul etmemiz mümkün değil. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte yapıcı tutumumuzu sergileyeceğiz ama Kıbrıs Türk halkının, KKTC'nin ve Türkiye'nin haklarını korumak için ne yapılması gerekiyorsa onu da birlikte yapacağız."

NATO KRİZİNİN ARDINDAN GELDİ

NATO'da komutanlık devir teslim törenine üye olmamalarına rağmen Rumlar davet edilmiş, bunun üzerine Türkiye töreni terk ederek tepki göstermişti. Dışişleri Bakanlığı da kınama açıklamasında bulunmuştu.

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