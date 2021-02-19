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Kronik hastalar çaresiz! AŞI da torpil tartışması büyüyor!

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Kronik Hastalara KKTC Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı aşı planına göre 1. aşamanın 3. basamağında olmasına rağmen halen aşı yapılmıyor
Kronik hastalar çaresiz! AŞI da torpil tartışması büyüyor!

Kronik hastalar çaresiz! AŞI da torpil tartışması büyüyor!

Kronik Hastalara KKTC Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı aşı planına göre 1. aşamanın 3. basamağında olmasına rağmen halen aşı yapılmıyor
 

DETAY ÖZEL- ARDA CAN

Memurlar Kooperatifi Başkanı Devrim Barçın sosyal medya hesabından isyan ederek ''Kronik hastalığı olan bir kişi olarak Covid-19 Aşısı yaptırmak için geldiğim Hastanede 55 yaş altında olduğum için aşım yapılmadı'' dedi.

KKTC Sağlık Bakanlığı 9 Şubat'ta yaptığı açıklamada KKTC'de bir "aşı planı" olduğunu duyurmuştu.

Bu aşı planına göre "KRONİK HASTALIĞI" bulunanlar ilk aşamada aşılanacaktı.

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DETAY GAZETESİ bugünkü sayısında AŞIda torpil olayını manşetine taşıdı.

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