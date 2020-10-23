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Kronik hastalar ve kanser tedavisi görenler bile e-Nabız’da risk grubunda sayılmadı

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Grip aşısı da krize dönüştü, geçen yıl risk grubunda olanlar bu yıl değil, hastalar ‘Biz ölelim mi’ diye soruyor.
Kronik hastalar ve kanser tedavisi görenler bile e-Nabız’da risk grubunda sayılmadı

Türkiye’de uzun süredir tartışılmaya devam eden “grip aşısı” sıkıntısı, aşıyı alabileceklerin e-nabız üzerinden açıklanmasıyla da sona ermedi. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Dr. Özlem Sezen, belirsiz kriterler sonucu geçen yıl riskli sayılan hastaların bu yıl sayılmadığını aktardı. Ankara Eczacılar Odası Başkanı Taner Ercanlı ise yaşlı ve yüksek risk grubunda olan insanların e-Nabız uygulamasını kullanırken sorun yaşadığını belirtti. 

Cumhuriyet’e ulaşan ve kalp pili olduğunu, böbrek nakli ameliyatı geçirdiğini ve bunların yanı sıra şeker hastalığı, kolesterol, tansiyon gibi hastalıklarının da bulunduğunu söyleyen bir yurttaş aşı olmaya hak kazanamadığını aktardı. Durumu değerlendiren AHEF Başkanı Sezen, risk kriterlerini kendilerinin de bilmediğini belirterek “Daha önceki senelerde risk grubunda gördüğümüz için grip aşısı önerdiğimiz kişilerin bu yıl yüksek risk grubunda olmadığını görüyoruz. Sistem bize reçete numarası vermiyor ve bu olmayınca da biz risk grubunda görsek bile kişiler aşı alamıyor” dedi. 

Yurttaşların aşı sormak için kendilerine geldiğini aktaran Sezen, yüksek risk grubundaki kişilerin sürekli sağlık kurumlarına gelerek aşı sormasının riski artırdığını söyledi.  

ÖFKE BİZE YÖNELİYOR

Sağlık çalışanlarının da aşılanması gerektiğine dikkat çeken Sezen, aşı nedeniyle yaşanabilecek sağlıkta şiddet olaylarına da dikkat çekti. Öfkenin kendilerine yöneltildiğini söyleyen Sezen, “Geçen yıl önerimle aşı yaptıran bir hastam geldi ve ‘Bu sene niye yazmıyorsun?’ dedi. Ben de ‘Devlet şu anda size aşı vermiyor’ diye açıkladım. Öyle deyince, ‘Biz ölelim mi? Niye aşı yapmıyorsun? O zaman burada niye oturuyorsun?’ gibi sorular sordu” dedi.

CHP’nin eczacı Milletvekili Gamze Taşcıer ise iktidarın aşı konusundaki plansızlığına vurgu yaparak, “Sonunda bilim insanlarının anlam veremediği bir kriter oluşturdular. İnsanlar mesaj yazıyor: ‘70 yaşında tansiyonum, şekerim, astımım var’ diyor ama aşı olamıyor. 10 yaşında lösemi hastası çocuk ‘öncelikli risk grubu’ sayılmıyor. Neredeyse kimse aşılanamıyor. Burada amaçları, vatandaşa ‘Biz aşıyı getirdik, sizin kriterleriniz uymadı’ demek. Yani sorumluluğu üzerlerinden atmak” diye konuştu.

YAŞLILAR ZORLANIYOR

Ankara Eczacılar Odası Başkanı Taner Ercanlı da yaşlı yurttaşların e-nabızı kullanmada yaşadıkları sıkıntıya dikkat çekerek “Risk grubundaki hastalar belli bir yaş grubunun üzerinde. Bu insanlar e-nabızdan kriterlere uyup uymadıklarını kontrol ederken zorlanıyorlar. Birçoğu da eczanelerimize gelerek risk grubunda olup olmadıklarını soruyor” dedi. Aşı olacak kişinin belirlenmesi sürecinin geciktiğini vurgulayan Ercanlı, “Sistem anlatılamadığı için bir anda risk faktörü yüksek insanları hareketlendirdik. Ama şu an e-nabız sisteminde grip aşısı almaya kaç kişinin hakkı var bunu bilmiyoruz ve herkes aşı olamayacak gibi gözüküyor” ifadelerini kullandı.

‘NE KADAR AŞI VAR?’

Türk Tabipleri Birliği de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya “Kaç doz aşı temin ettiniz, neden Türkiye kendi aşısını üretememektedir?” sorularını yöneltti. Aşı kriterleri eleştirilen açıklamada, “Bu puanlama sisteminde diyabet hastaları, kronik kalp-akciğer hastaları, bağışıklık sistemini etkileyen ilaç kullanan hastalar için dahi ‘İnfluenza açısından 1. öncelikli yüksek risk grubunda değilsiniz’ ibaresi çıkmıştır” ifadeleri yer aldı. 

E-NABIZ NASIL KULLANILIYOR

- E-nabız yoksa önce e-devlet’e girin, e-nabız’a kayıt olun, üyelik adımlarını takip edin

- Cep telefonunuza gelecek şifre ile e-nabız kullanmaya başlayabilirsiniz

- e-nabızda “İnfluenza risk durumu” tuşuna tıkladığınızda ekrana aşı olup olamayacağınız bilgisi geliyor.

- “Aşı hakıkınız var” yazısıyla karşılaşıyorsanız, aile hekimine gidiyorsunuz, hekiminiz aşı reçetesi veriyor. Reçetesini alan hasta, eczaneye başvurup aşısını alabiliyor.

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