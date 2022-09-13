Kronik hastalık riskini artırabilecek yiyecekler

Enerjinizi tüketebilecek ve hatta kronik hastalık riskini artırabilecek iltihabı tetikleyen bu 6 gıdaya dikkat edin ve tüketiminden kaçının.

Vücut içi iltihaplanma çok fazla hasar oluşturabilir ve çeşitli hastalıkların gelişmesine yol açabilir.

Bağışıklık sistemi, vücuda yabancı bir şeyin girdiğini fark ettiğinde devreye girer ve sağlık için tehlikeli olabilecek şeyleri ortadan kaldırmayı amaçlayan bir iltihaplanma sürecini tetikler. Asıl sorun, bu iltihaplanma sürecinin kronik hale gelmesi ve yorgunluğa neden olması, sağlıklı dokuya zarar vermesi ve ayrıca astım, tip 2 diyabet, kalp hastalıkları, otoimmün hastalıklar ve kanser gibi bir dizi hastalık riskini artırmasıdır.

Kronik iltihaplanma büyük ölçüde belirli gıdaların aşırı miktarda tüketilmesinden kaynaklanır, bu nedenle sağlıklı beslenme çok önemlidir.

İltihabı tetikleyen ve en yakın zamanda diyetinizden çıkarmanız gereken 6 gıda:



Yanmış ızgara et

Izgara etle ilgili sorun, etin oksidatif strese ve hücre hasarına neden olan heterosiklik aminler (HCA'lar) içerdiğine dair bir göstere olan kömür izlerine ve yanmış kenarlara sahip olmasıdır.

Herhangi bir hayvansal proteini yüksek sıcaklıkta pişirmek aynı zamanda sigara dumanında ve araba egzozunda da bulunan polisiklik aromatik hidrokarbonları (PAH'lar) oluşturabilir.

Izgara etin tadını seviyorsanız, limon suyu, otlar ve baharatlarla marine ederek vereceği zararın bir kısmını önleyebilirsiniz. Karabiber, biberiye, kekik, fesleğen, adaçayı ve mercanköşk, iltihaplanmaya karşı koyacak faydalı antioksidanlarla yüklüdür.



İşlenmiş et ürünleri

İşlenmiş etler (salam, sosis ve pastırma gibi), vücudun yağ dokusunu daha iltihaplı hale getiren yüksek doymuş yağ içeriği nedeniyle zararlıdır.

Ek olarak, bu gıdalar ayrıca mide kanseri riskini artırabilen ve oksidatif stres ve iltihaplanmaya neden olan ileri glikasyon son ürünlerinin (AGE'ler) önemli bir kaynağı olan yüksek seviyelerde sodyum nitrit içerir.

2020 tarihli bir araştırma, yüksek miktarda kırmızı ve işlenmiş et alımının daha yüksek kolorektal kanser riski ile güçlü bir şekilde ilişkili olduğunu gösteriyor.



Kızarmış yiyecekler

Yiyecekleri her kızarttığınızda ve özellikle çoğu restoranda olduğu gibi aynı yağı tekrar tekrar kullandığınızda, iltihap molekülleri oluşturmuş olursunuz.

Sızma zeytinyağında yapılan kızartmalar da sağlıksızdır. Zeytinyağı nispeten düşük bir dumanlanma noktasına sahiptir. Bunun yerine sıcaklığı biraz daha düşük tutarak daha yüksek ısıya dayanabilen avokado yağını tercih edebilirsiniz.



Alkol

Tüm alkollü içecekler vücutta iltihabı tetikler. Çalışmalar, alkolün bağırsakta iltihaplanmaya neden olduğunu göstermektedir. Aşırı alkol kullanımı bu nedenle kanser, karaciğer hastalığı ve nörolojik hasarla çok yakından bağlantılıdır.



Şekerli yiyecek ve içecekler

Ürünlere sonradan eklenen şekerin yüksek tüketimi de iltihaplanmayı artırır. Araştırmalar, günlük kalorilerinin yüzde 20'sini şekerli içeceklerden alan kişilerin, iltihaplanma belirteci olan C-reaktif protein düzeylerinin yüksek olduğunu göstermiştir.

Eklenen şeker ayrıca kalori bakımından yüksek ve besin maddeleri bakımından düşüktür, bu da çok fazla tüketmenin kilo almayı tetiklediği anlamına gelir. Kilo alımına bağlı olarak ortaya çıkan obezite de kronik iltihaplanma ile ilişkilidir.

Günlük ilave şeker alımının erkekler için günde 9 çay kaşığı ve kadınlar için 6 çay kaşığı ile sınırlandırılması önerilmektedir.



İşlenmiş paketlenmiş gıdalar ve rafine karbonhidratlar

İşlenmiş gıdalar bağırsakta yaşayan bakterilerin bileşimini değiştirerek kronik iltihabı tetikler.

Bisküvi, kraker, beyaz ekmek ve diğer rafine karbonhidrat ürünleri gibi yiyecekler kan şekerini hızla yükseltir ve bu da vücut kan şekerini normale döndürmeye çalışırken iltihaplanmayı tetikler.