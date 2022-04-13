KŞK Kıbrıslı Türk Üye Ofisinden Rum Basınında Yer Alan Haberlere İlişkin Açıklama

Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) Kıbrıslı Türk Üye Ofisi, Rum basınında yer alan, Portekizli uzmanın, Dikmen çöplüğünde gömülü olduğu iddia edilen 70 Paşaköy kökenli Rum kaybın olası gömü yeriyle ilgili ön rapor sunduğuna yönelik haberlerin içeriğinin “yanıltıcı” olduğunu açıkladı.

KŞK Kıbrıslı Türk Üye Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, “Rum basınında yer alan ve Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) Rum Üyesi Leonidas Pantelides’in yaptığı açıklamaya da yer verilen, Portekizli uzmanın, Dikmen çöplüğünde gömülü olduğu iddia edilen 70 Paşaköy kökenli Rum kaybın olası gömü yeriyle ilgili ön rapor sunduğuna yönelik haberlerin içeriği yanıltıcıdır” denildi.

Açıklamada şu ifadelere de yer verildi:

“Dikmen Çöplüğü Rehabilitasyon Projesi’nde çalışmış olan Portekizli uzman ve ekibi, çöplükte gömü yeri olabileceği yönünde KŞK’ya yapılan ihbarın değerlendirilmesinin ardından, çöplüğün metan gazı içermesi sebebiyle tehlike arz etme ihtimali bulunduğundan, çöplükte kazı yapılıp yapılmayacağının belirlenebilmesi amacıyla KŞK’nın kararı ile keşif çalışması yapmak üzere adada bulunmaktadır. Makamlarımızın bilgi ve onayı, uzmanların da gözetiminde sürmekte olan bu çalışma devam etmektedir.”

Ayrıca açıklamada, “Öte yandan, Paşaköy kökenli kayıplarla ilgili olarak iddia edilen 70 kaybın 68’inin hâlihazırda KŞK tarafından bulunarak kimliklendirildiği unutulmamalıdır” da denildi.