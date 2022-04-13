KŞK Kıbrıslı Türk Üye Ofisi’nden Rum Basını’nda yer alan haberlere ilişkin açıklama

Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üye Ofisi, Rum basınında yer alan, Portekizli uzmanın, Dikmen çöplüğünde gömülü olduğu iddia edilen 70 Paşaköy kökenli Rum kaybın olası gömü yeriyle ilgili ön rapor sunduğuna yönelik haberlerin içeriğinin “yanıltıcı”

Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üye Ofisi, Rum basınında yer alan, Portekizli uzmanın, Dikmen çöplüğünde gömülü olduğu iddia edilen 70 Paşaköy kökenli Rum kaybın olası gömü yeriyle ilgili ön rapor sunduğuna yönelik haberlerin içeriğinin “yanıltıcı” olduğunu açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere de yer verildi:

“Dikmen Çöplüğü Rehabilitasyon Projesi’nde çalışmış olan Portekizli uzman ve ekibi, çöplükte gömü yeri olabileceği yönünde Kayıp Şahıslar Komitesi’ne yapılan ihbarın değerlendirilmesinin ardından, çöplüğün metan gazı içermesi sebebiyle tehlike arz etme ihtimali bulunduğundan, çöplükte kazı yapılıp yapılmayacağının belirlenebilmesi amacıyla Kayıp Şahıslar Komitesi’nin kararı ile keşif çalışması yapmak üzere Ada’da bulunmaktadır. Makamlarımızın bilgi ve onayı, uzmanların da gözetiminde sürmekte olan bu çalışma devam etmektedir.”

Açıklamada, Paşaköy kökenli kayıplarla ilgili olarak iddia edilen 70 kaybın 68’inin hâlihazırda Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından bulunarak kimliklendirildiği de hatırlatıldı.