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KŞK Üyeleri Trulli Kazısını Ziyaret Etti

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KŞK Üyeleri Trulli Kazısını Ziyaret Etti
KŞK Üyeleri Trulli Kazısını Ziyaret Etti

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin (KŞK) iki üyesi, Kıbrıs Rum ofisinden Leonidas Pantelides ve Kıbrıs Türk ofisinden Hakkı Müftüzade, dün Trulli’deki kazı alanını ziyaret etti.

KŞK’dan yapılan yazılı açıklamaya göre üyeler, KŞK Takım Lideri Ourania Michael tarafından arkeoloji ekibinin çalışmaları hakkında bilgilendirildi.

Yapılan açıklamaya göre, tanıkların verdiği bilgilerin ardından Ağustos 2022’de başlayan ve drill tekniği kullanılan kazının 11’inci metresinde insan kalıntılarına rastlayan ekip, makineyi durdurmuş ve bir erişim rampası inşa ederek iki aylık bir süre boyunca alanı elle kazı için hazırlamıştı.

1963-1964 yıllarında kaybolan üç kişiyi arayan ekip, elle kazıya devam ettikten sonra kazı alanında dördüncü bir kişiyi buldu.

Açıklamada, KŞK üyeleri, bilgi sahibi olan kişilerin öne çıkmasının önemini şu sözlerle yineledi:

“Her türlü bilgi bizim için değerlidir. Kamuoyunu, sahip oldukları her türlü bilgiyi paylaşmak üzere ekiplerimizle temasa geçmeye bir kez daha çağırıyoruz”

Bilgi sahibi olanlar, Kıbrıs Rum ofisi için 151 ve Kıbrıs Türk ofisi için 181 numaralı telefonlardan ya da www.cmp-cyprus.org adresindeki KŞK web sitesinden KŞK ekipleriyle anonim olarak bilgi paylaşabilir.

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