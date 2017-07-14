KŞK'ya bir destek de Hollanda'dan: 122 bin Euro'luk bağış

Kayıp Şahıslar Komitesi, Hollanda’nın 122 bin Euro’luk bağış yaptığını açıkladı.

Almanya'nın dün açıkladığı Kayıp Şahıslar Komitesi^ne 100 bin Euroluk bağış sonrası komiteye bir destek de Hollanda'dan geldi.

Hollanda, Kıbrıs’taki kayıpları bulup, kimliklendirme ve ailelerine teslim etme çalışmaları yapan komiteye bu bağışla birlikte son 11 yılda toplam 622 bin Euro’luk yardım yapmış oldu.

Kayıp Şahıslar Komitesi bugün kadar her iki toplumdan toplam 792 kayıp kişinin kalıntılarını bulup kimliklendirdi ve ailelerine teslim etti.