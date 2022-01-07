KSP 23 Ocak'ta BY'yi destekleme kararı aldığını açıkladı

İşte açıklama;

Kıbrıs Sosyalist Partisi 23 Ocak seçimlerinde Bağımsızlık Yolu'nu destekleme kararı almıştır.

Çünkü Bağımsızlık Yolu ile partimiz arasındaki önemli siyasi-ideolojik görüş farklılıklarına rağmen, Merkez Komitemizin 15 Aralık tarihinde halkımıza duyurduğu “SEÇİM PLATFORMUNU 'EGEMENLİK, ÖZGÜRLÜK ve BARIŞ' İÇİN MÜCADELE PLATFORMUNA DÖNÜŞTÜRECEGİZ” kararında belirtilen ilkelerin içeriğine ve ruhuna en yakın programa sahip olan parti Bağımsızlık yoludur. KSP açıkladığı ilkeler çerçevesinde mücadelesine devam edecektir. Bu ilkeler

Ekonomi alanında:

1. Stabıl para birimine endeksli muhasebe sistemine geçilmeli.

2. Özel sektör işçilerine sendikalaşma ZORUNLULUĞU ve en az 5 isçinin çalıştığı her iş yerinde toplu sözleşme HAKKI!

3. Asgari ücret en düşük memur maaşına endekslenmeli.

4. Bunları başarana kadar bankalara döviz bazında olan borçlar ve kiralar sabit bir kura endekslenmeli

Siyasi alanda:

1. Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti'ne karşı TBMM’de aldığı savaş ilanını geri çekmeli.

2. Türk ordusu Kıbrıs'tan derhal geri çekilmeli.

3. Kıbrıs'taki İngiliz Üsleri kaldırılmalı.

4. Garanti anlaşmaları iptal edilmeli, Yunan ve Türk alayları ülkelerine dönmeli.

Kıbrıs Sosyalist Partisi olarak, seçime katılan partiler arasında kapitalizm koşullarında işçi sınıfı ve genel, olarak tüm emekçilerin yaşam koşullarının yükseltilmesine, emeğin kurtuluşu mücadelesine verdiği önem açısından da, Bağımsızlık Yolu 'nun bu mücadeleye katkı koyacağına inanmaktadır. Bu nedenlerle partimiz 23 Ocak seçimlerinde Bağımsızlık Yolu’na destek vermeyi kararlaştırdığını tüm üyelerimize ve halkımıza duyururuz.

Kıbrıs Sosyalist Partisi

Merkez Komitesi (a)

Genel Sekreter

Mehmet Birinci