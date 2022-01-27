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KSP: Asgari ücret en düşük kamu maşına endekslenmeli

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Kıbrıs Sosyalis Partisi (KSP) Merkez Komitesi, asgari ücretin en düşük kamu maşına endekslenmesi çağrısında bulundu.
KSP: Asgari ücret en düşük kamu maşına endekslenmeli

Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP) Merkez Komitesi, asgari ücretin en düşük kamu maşına endekslenmesi çağrısında bulundu.

Asgari ücret ile ilgili KSP Merkez Komitesi adına yapılan yazılı açıklamada, “Biz verilen artışa rağmen asgari ücretin reel olarak eskisinden daha da az olduğunu tespit ediyoruz. Bu nedenle Asgari ücret tespit komisyonunun derhal dağıtılmasını, asgari ücretin en düşük memur maaşına endekslenmesini talep ediyoruz!” denildi.

Açıklamada, küçük esnafın tek derdinin işçilere ödenen asgari ücret, düşmanının da işçiler olmadığını, dertlerinin büyük sermayedarlar olduğunu, küçük esnaf ile işçilerin, KSP’nin ortak düşman olarak nitelendirdiği kapitalizme karşı mücadele başlatması gerektiği kaydedildi.

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