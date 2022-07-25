  • BIST 2.521,17
  • Altın 988.285
  • Dolar 17.7982
  • Euro 18.1587
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAAloe Vera nedir, faydaları nelerdir?

KSP: Bir resim ve “Toplumsal Varoluş Mücadelesi” Yaygaraları

» »
KKTC Devlet Piyangoları, bu ayki çekiliş biletlerinin üzerine, Erenköy Direnişini bir fotoğrafla anayım derken,Rum silahlı güçlerinin Türk bayrağı taşıyan bir fotoğrafını basmış ve “kıyametler kopmuştur.”
KSP: Bir resim ve “Toplumsal Varoluş Mücadelesi” Yaygaraları

.” Piyangolar dairesi müdürü bu hatadan dolayı istifa edeceğini açıklarken,  cumhurbaşkanı Tatar'ın paylaştığı bir video klibinde ayni fotoğrafın yer aldığının görünmesiyle hatanın kaynağı da belirlenmiş oldu.

Cumhurbaşkanı,  Başbakan ve piyangolar idaresi  kimlerin görevden alınacağını tartışa dursun, yapılan yanlışın gailesi de solcu olduğunu iddia eden kesimlere düştü!

Neymiş efendim, böyle yapmakla Piyangolar İdaresi Kıbrıs Türkünün “milli mücadelesiyle”, “toplumsal varoluş mücadelesiyle” alay etmiş oluyormuş...

Her şeyden önce, TMT liderliğinde yürütülen mücadele Kıbrıs Türk halkının “Toplumsal Varoluş Mücadelesi” oluyor da, EOKA liderliğinde yürütülen mücadele “Kıbrıs'ın Özgürlük Mücadelesi” niye olmuyor? Kıbrıslı Rumlar 1958'lerde başlayan silahlı direnişi Kıbrıs'ın özgürlüğü için bir mücadele olarak kabul eder ve hala bugünü kutlarlar...

Nazi işgaline karşı yürütülen ve başını Yunan komünistlerinin çektiği kurtuluş mücadelesine karşı savaşan anti komünist ve Anglo-Amerikan uşağı Grivas'ı Kıbrıs'a getirterek, Kıbrıs'ta gelişebilecek olası bir anti emperyalist mücadeleyi engellemek ve Kıbrıs'ın emperyalist tahakküm altında kalmasını garantiye alacak sözde bir “ulusal kurtuluş mücadelesi” başlatmak için EOKA adlı bir örgüt yaratılmıştır. EOKA'nın karşısına da İngiliz emperyalizminin böl-yönet planlarının başarısını garantiye almak için TMT çıkarılmıştır. Bu iki örgüt ikiz kardeştirler. Amaçları İngiliz emperyalizminin Doğu Akdeniz ve Ortadoğu’daki çıkarlarını korumak, Kıbrıs’ı bölerek İngiliz-Amerikan hegemonyası altında kalmasını sağlamak idi. Bu hedeflerinde başarılı oldukları söylenebilir.

İşte, günümüzde burjuvaların sözde ulusal kurtuluş mücadelesi böyle bir mücadeledir: emperyalizme bağımlı, halkının ve ülkesinin çıkarlarını düşünmeyen bir mücadele!

İşte, EOKA'nın ve onun Türk versiyonu TMT'nin yürüttükleri “ulusal kurtuluş mücadeleleri” böylesi mücadelelerdir üstelik adamızın ve halkımızın bölünmüşlüğünü, yani statükoyu korumak için bu siyasi çizgi hala daha da sürmektedir.

“Ya Taksim, Ya Ölüm!” şiarıyla yürütülen, adanın bölünmesini hedef belleyen bir mücadele...

Adanın birliğini ve cumhuriyetin korunmasını savunan ilerici, demokrat ve devrimcileri,  vahşice katleden iki faşist örgütlenme...

Bu iki faşist örgütün yaptıklarını savunmak Kıbrıs'a da, Kıbrıs halkına da en hafifiyle ihanete denktir.

Bu iki faşist örgüt, Rumlarla Türklerin birbirlerinden nefret etmelerini, bölünmelerini ve nihayet ülkelerini de bölmelerini hedefleyen örgütlerdir.

Bu iki faşist örgüt, adamızın ve halkımızın NATO planları gereği coğrafi olarak da bölünmesinin koşullarını hazırlayan örgütlerdir. Yani, 1974'ü hazırlayan bunların mücadeleleridir.

Bunların liderliği altında yürütülen mücadeleler Kıbrıs'ı birliğe, barışa ve huzura kavuşturacak mücadeleler olmadı,  olamaz! Bunların mücadelelerini Toplumsal Varoluş Mücadelesi olarak nitelemek ülkemiz tarihini anlamamaktır.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Osman Uzun: Görevime daha fazla devam etmemeye karar verdim25 Temmuz 2022 Pazartesi 08:59
  • DAÜ'de huzursuzluk! Yine münhalsiz atama ve yer değiştirme süreci huzursuzluk yarattı!25 Temmuz 2022 Pazartesi 08:57
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar25 Temmuz 2022 Pazartesi 08:46
  • Detay bugün ne manşet attı? 25 Temmuz 2022 Pazartesi25 Temmuz 2022 Pazartesi 08:12
  • "Gümrük Memurları mesai saatleri dışında hizmet vermeyecek"24 Temmuz 2022 Pazar 20:03
  • Bengihan: Sendikalar yarın mahkeme önünde olacak24 Temmuz 2022 Pazar 19:52
  • Cumhurbaşkanlığı :Fotoğrafla ilgili ‘bunlar Erenköy mücahitleridir’ diye bir ifade yok24 Temmuz 2022 Pazar 19:49
  • Özersay'ın Testi Negatif24 Temmuz 2022 Pazar 19:45
  • Muharip Dernekler Platformu, piyango biletinde kullanılan fotoğrafa tepki gösterdi24 Temmuz 2022 Pazar 19:06
  • Cumhurbaşkanlığı O fotoğrafı kullandığını kabul etti24 Temmuz 2022 Pazar 17:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti