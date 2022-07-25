KSP: Bir resim ve “Toplumsal Varoluş Mücadelesi” Yaygaraları

KKTC Devlet Piyangoları, bu ayki çekiliş biletlerinin üzerine, Erenköy Direnişini bir fotoğrafla anayım derken,Rum silahlı güçlerinin Türk bayrağı taşıyan bir fotoğrafını basmış ve “kıyametler kopmuştur.”

.” Piyangolar dairesi müdürü bu hatadan dolayı istifa edeceğini açıklarken, cumhurbaşkanı Tatar'ın paylaştığı bir video klibinde ayni fotoğrafın yer aldığının görünmesiyle hatanın kaynağı da belirlenmiş oldu.

Cumhurbaşkanı, Başbakan ve piyangolar idaresi kimlerin görevden alınacağını tartışa dursun, yapılan yanlışın gailesi de solcu olduğunu iddia eden kesimlere düştü!

Neymiş efendim, böyle yapmakla Piyangolar İdaresi Kıbrıs Türkünün “milli mücadelesiyle”, “toplumsal varoluş mücadelesiyle” alay etmiş oluyormuş...

Her şeyden önce, TMT liderliğinde yürütülen mücadele Kıbrıs Türk halkının “Toplumsal Varoluş Mücadelesi” oluyor da, EOKA liderliğinde yürütülen mücadele “Kıbrıs'ın Özgürlük Mücadelesi” niye olmuyor? Kıbrıslı Rumlar 1958'lerde başlayan silahlı direnişi Kıbrıs'ın özgürlüğü için bir mücadele olarak kabul eder ve hala bugünü kutlarlar...

Nazi işgaline karşı yürütülen ve başını Yunan komünistlerinin çektiği kurtuluş mücadelesine karşı savaşan anti komünist ve Anglo-Amerikan uşağı Grivas'ı Kıbrıs'a getirterek, Kıbrıs'ta gelişebilecek olası bir anti emperyalist mücadeleyi engellemek ve Kıbrıs'ın emperyalist tahakküm altında kalmasını garantiye alacak sözde bir “ulusal kurtuluş mücadelesi” başlatmak için EOKA adlı bir örgüt yaratılmıştır. EOKA'nın karşısına da İngiliz emperyalizminin böl-yönet planlarının başarısını garantiye almak için TMT çıkarılmıştır. Bu iki örgüt ikiz kardeştirler. Amaçları İngiliz emperyalizminin Doğu Akdeniz ve Ortadoğu’daki çıkarlarını korumak, Kıbrıs’ı bölerek İngiliz-Amerikan hegemonyası altında kalmasını sağlamak idi. Bu hedeflerinde başarılı oldukları söylenebilir.

İşte, günümüzde burjuvaların sözde ulusal kurtuluş mücadelesi böyle bir mücadeledir: emperyalizme bağımlı, halkının ve ülkesinin çıkarlarını düşünmeyen bir mücadele!

İşte, EOKA'nın ve onun Türk versiyonu TMT'nin yürüttükleri “ulusal kurtuluş mücadeleleri” böylesi mücadelelerdir üstelik adamızın ve halkımızın bölünmüşlüğünü, yani statükoyu korumak için bu siyasi çizgi hala daha da sürmektedir.

“Ya Taksim, Ya Ölüm!” şiarıyla yürütülen, adanın bölünmesini hedef belleyen bir mücadele...

Adanın birliğini ve cumhuriyetin korunmasını savunan ilerici, demokrat ve devrimcileri, vahşice katleden iki faşist örgütlenme...

Bu iki faşist örgütün yaptıklarını savunmak Kıbrıs'a da, Kıbrıs halkına da en hafifiyle ihanete denktir.

Bu iki faşist örgüt, Rumlarla Türklerin birbirlerinden nefret etmelerini, bölünmelerini ve nihayet ülkelerini de bölmelerini hedefleyen örgütlerdir.

Bu iki faşist örgüt, adamızın ve halkımızın NATO planları gereği coğrafi olarak da bölünmesinin koşullarını hazırlayan örgütlerdir. Yani, 1974'ü hazırlayan bunların mücadeleleridir.

Bunların liderliği altında yürütülen mücadeleler Kıbrıs'ı birliğe, barışa ve huzura kavuşturacak mücadeleler olmadı, olamaz! Bunların mücadelelerini Toplumsal Varoluş Mücadelesi olarak nitelemek ülkemiz tarihini anlamamaktır.