KSP: “Britanya’nın Kıbrıs adasındaki üsleri derhal kapatılmalıdır”

Kıbrıs Sosyalist Partisi, Kıbrıs’ın savaş tehdidine maruz kalmasına ve muhtemel bir silahlı saldırıya uğrama olasılığıyla karşı karşıya olmasına neden olan Adadaki İngiliz askeri üslerinin derhal kaldırılması gerektiğini iddia etti.

KSP’den yapılan yazılı açıklamada, “Kıbrıs’ta emperyalist askeri üsleri istemedikleri” kaydedildi ve şu ifadelere yer verildi:

“ABD ve Rusya açıkça birbirlerini tehdit etmeye başladılar. İngiltere ve AB ülkeleri ABD’nin yanında yer alırken Çin ve İran da açıkça Rusya’nın yanında yer almaya karar verdiler. Aslında olan, yeni bir dünya savaşının saflarının belirlenmesidir.

Bu arada Britanya hükümeti bu pis paylaşım savaşında Kıbrıs’taki üslerini de kullanmaya niyetli olduğunu net bir şekilde ortaya koymaktadır. Füzelerle donatılmış savaş uçakları Kıbrıs’taki Britanya üslerine yerleştirilmektedir.”