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KSP : Demokratik, ilerici ve devrimci sanat yapıtlarını yasaklayan zihniyeti kınıyoruz

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Kıbrıs Sosyalist Partisi, “Halk için sanat düşüncesinden korkarak demokratik, ilerici ve devrimci sanat yapıtlarını yasaklayan zihniyeti kınıyoruz” dedi.
KSP : Demokratik, ilerici ve devrimci sanat yapıtlarını yasaklayan zihniyeti kınıyoruz

KSP tarafından yapılan yazılı açıklamada,  “Yaşar Ersoy’un Devlet Tiyatroları için hazırladığı kabare türü eleştirel oyununun sahnelenmesinin, Devlet Tiyatroları Müdürlüğü tarafından Türkiye’ye karşı hakaret içerdiği  ve Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC devletinin arasını açabilecek bir içerik taşıdığı gerekçesiyle yasaklandığı” savunuldu.

Devlet Tiyatroları Müdürlüğü’nün Yaşar Ersoy’un oyununu sahnelememek için ortaya koyduğu mazeretlerin  kabul edilemez olduğu ileri sürülen açıklamada, “Bir bütün olarak Kıbrıs halkının ve özelde Kıbrıs Türk halkının çıkarları Türkiye’nin ezilen halk yığınlarının çıkarları ile bir ve aynıdır. Türkiye halkının ve Kıbrıs halkının refah ve mutluluğu emperyalist kapitalist sistemin yıkılmasında, ücret köleliğinin, kapitalist sömürü ve baskı ile bundan kaynaklanan katliam ve savaşların sona erdirilmesindedir” denildi.

“Oyunun Türkiye düşmanlığı yaptığının yalan olduğu”  kaydedilen açıklamada, “Bu oyun Kıbrıs ve Türkiye halklarının dayanışmasına, kardeşçe birliğine katkı koyan bir içerik taşımaktadır. Halklar arasında barış ve kardeşliği öne çıkaran, sömürüyü, baskıyı, küçük ulusların ezilerek asimile edilmesini kınayan böyle bir oyunun yasaklanmasını şiddetle kınıyoruz” ifadeleri yer aldı.

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