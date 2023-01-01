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KSP: "Dünya halkları yeni bir yıla daha yılı barış ve huzur içinde karşılamak mutluluğundan yoksun olarak girdi"

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Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP), dünya halklarının, yeni bir yıla daha, yılı barış ve huzur içinde karşılamak mutluluğundan yoksun olarak girdiğine dikkat çekti.
KSP: "Dünya halkları yeni bir yıla daha yılı barış ve huzur içinde karşılamak mutluluğundan yoksun olarak girdi"

KSP Genel Sekreteri Mehmet Birinci yeni yıl mesajı yayımlayarak dünyanın birçok yerinde çevre katliamlarının sürdüğünü, dağların oyulduğunu, akarsular ve denizlerin kirletildiğini ve doğanın parçası olan bir çok canlı türünün yok edildiğini ifade etti.

Birinci sosyalist, komünist bir dünya düzeninin kurulması yolunda mücadele azmi dilediği yeni yıl mesajında “Yeni yılda halkımıza ve tüm dünya halklarına sağlıklı, mutlu barış içinde aydınlık ve güzel bir yıl, işçi ve emekçi kitlelerimize, ilerici, devrimci aydınlarımıza, ülkemizin ve halkımızın yeniden birleştirilmesi, ülkemizde ve tüm dünyada istikrarlı ve kalıcı barışın sağlanması; insanlığın temel ihtiyaçlarını esas alan, adil ve barışçı bir toplumsal düzen temenni ediyoruz” dedi.

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