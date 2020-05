Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP), her zaman, her koşulda işçilerin ve emekçilerin yanında olduğunu kaydederek, Güney Kıbrıs’ta çalışanlara, “Mücadelenizi selamlıyoruz. Güçlerimizi birleştirmeye hazırız” diyerek seslendi.

KSP’den yapılan açıklamada, dünyanın her yerindeki işçilerin büyük bir saldırıyla karşı karşıya olduğu, sermaye egemenlerinin ve emperyalistlerin salgını bahane ederek işçi ve emekçilerin üzerine çullandığı belirtildi, “Tek silahımız örgütlü mücadeledir” denildi.

Hükümetin de eleştirildiği açıklamada, Güneyde çalışanlarla ilgili hiçbir şey yapılmadığı, söylenmediği savunuldu.

Açıklamada, “Güneyde çalışanlar özelinde başlattığınız mücadelede, yaşanan sıkıntılar, Kıbrıs sorununda yıllardır süregelen çözümsüzlüğün sonucudur. Kıbrıs sorununu yaratanlar olmasak da, ceremesini, işçiler, emekçiler ve tüm Kıbrıs halkı olarak bizler çekiyoruz!” denildi.