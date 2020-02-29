KSP Hükümeti İstifaya Çağırdı

Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP) Merkez Komitesi, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde meydana gelen yangının 2 hastanın ölümüne neden olduğuna dikkat çekerek, hükümeti istifaya çağırdı.

Açıklamada, ortalama bir buçuk yılda bir hükümet değiştiren Kuzey Kıbrıs’ta her alanda olduğu gibi sağlıktaki sorunların da istikrarsızlık ve ihmallerin bir sonucu olduğunu savunan KSP Merkez Komitesi, “Gelmiş geçmiş tüm yönetimler bu ihmallerin sorumlusudur” ifadesini kullandı.

Komite açıklamasında şöyle dedi.

“Yangın normaldir, olabilir şeklindeki düşüncelere katılmıyoruz. Böylesi bir yangın normal değildir, olmamalıdır. Halkın yoğun olarak kullandığı yerlerde, kamuya açık yerlerde ve özellikle sağlık kurumlarında özel tedbirler alınması zorunludur. Otomatik yangın söndürücü sistemler ve daha birçok modern koruyucu seçenekler vardır. Felaket anlarında kaçış ve kurtarma operasyonları planlanmalı, bunların periyodik tatbikatları yapılmalıdır. Bunları yapmamak suç ve ihmaldir.”