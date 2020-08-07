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KSP, İstikrarlı Para Birimine Geçilmesi Çağrısında Bulundu

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KSP, İstikrarlı Para Birimine Geçilmesi Çağrısında Bulundu
KSP, İstikrarlı Para Birimine Geçilmesi Çağrısında Bulundu

Kıbrıs Sosyalist Partisi(KSP), istikrarlı bir para birimine geçilmesi çağrısında bulundu.

KSP Merkez Komitesi tarafından Türk Lirası’nın değer kaybetmesiyle ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Devalüasyon demek, devletin her gün gelirimizden vergi alması, her gün emeğimizi, alın terimizi çalması demektir” denildi.

Devalüasyon olgusuna son verilmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, “Bu sorunun acil çözümü ancak istikrarlı bir muhasebe birimine geçerek, maaş ve ücretlerimizin değerini korumakla mümkündür. Zaten ülkede her şey dövize endekslenmiştir. Tüccarlar ürünlerinin fiyatlarını döviz bazında hesaplar. Ev kiraları, araba fiyatları hatta marketlerde satılan elzem ihtiyaç malzemeleri bile döviz bazında hesaplanır” denildi. 

Bazı vergilerin dahi döviz cinsi üzerinden hesaplandığına işaret edilen açıklamada “Dövize indekslenmeyen tek unsurun emekçilerin maaş ve ücretleridir. Bu duruma daha fazla tahammül edilemez” denildi 

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