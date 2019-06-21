  • BIST 93.753
  • Altın 259,352
  • Dolar 5,8009
  • Euro 6,5538
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

KSP: Kıbrıs sorununda çözümsüzlük kalıcılaştırılıyor

» »
Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP), Kıbrıs sorununda çözümsüzlüğün kalıcılaştırıldığını ifade etti.
KSP: Kıbrıs sorununda çözümsüzlük kalıcılaştırılıyor

KSP Merkez Komitesi’nden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Akdeniz’de, doğal gaz ve petrol zenginliklerinin keşfedilmesiyle Ada üzerinde emperyalist büyük güçlerin çıkar dalaşmalarının giderek daha da keskinleştiği ifadelerinde bulundu.

Kıbrıs’ın her iki yarısındaki “toplum liderlerinin” ve politikacıların halkı icazetli politikalarıyla aldatmaya devam ettiği savunulan açıklamada, “Kuzeyde gerici, burjuva-emperyalist Türkiye olmadan ayakta duramayan bir ekonomik, siyasi ve askeri yapı; Güneyde de AB ne derse yapmaya hazırlanan bir yapı bulunduğu” dile getirildi.

KSP açıklamasında, son dönemde ortaya çıkan önerilerin gerek Kuzeyde gerekse Güneyde halkı birleştirmesinin imkânsız olduğu ve halkı bölme önerileri olduğu ifade  edilerek, son 50 yılın bunu açıkça ortaya koyduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Son on yılda bu siyasi tespitimiz defalarca ispatlandı. Bu da bize şunu ilan etme hakkı verir: Tüm bu burjuva emperyalist siyasetlerin tartışmasız tek alternatifi Anti-Emperyalist Birleşik Cephe Hükümeti siyasetidir” ifadelerine yer verildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sondaj krizi: AB Türkiye’ye ‘uygun karşılık’ vermeye hazır21 Haziran 2019 Cuma 11:40
  • Aranan 13 yaşındaki kızla ilgili gelişme21 Haziran 2019 Cuma 11:20
  • Polis denetimleri sürüyor: Bu kez 29 kişi tutuklandı21 Haziran 2019 Cuma 11:18
  • Polise polis operasyonunda tutuklamalar artıyor.21 Haziran 2019 Cuma 11:14
  • III. KKTC Kobi Zirvesi başladı21 Haziran 2019 Cuma 11:06
  • Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı: 2 üründe limit üstü ilaç21 Haziran 2019 Cuma 10:58
  • Dikkat elektrik kesintisi var!21 Haziran 2019 Cuma 09:31
  • Akıncı basın toplantısı düzenliyor21 Haziran 2019 Cuma 09:22
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!21 Haziran 2019 Cuma 07:30
  • UBP Genel Sekreteri Hamza Ersan Saner oldu20 Haziran 2019 Perşembe 21:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti