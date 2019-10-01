  • BIST 104.695
  • Altın 268,267
  • Dolar 5,6850
  • Euro 6,1959
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

KSP: Kıbrıs sorununu çözmek için yeni bir vizyon şarttı

» »
Kıbrıs Sosyalis Partisi sürmekte olan Kıbrıs müzakareleri ve Kıbrıs sorunu ile ilgili bir açıklama yayımladı
KSP: Kıbrıs sorununu çözmek için yeni bir vizyon şarttı

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Crans Montana görüşmelerinden bu yana, yani yaklaşık 2 yıldan beri BM şemsiyesi altında Kıbrıs sorununu çözmek için yürütülen görüşmeler tıkanmış durumdadır. Bu iki yıllık süreyi taraflar, bir yandan BM genel sekreteri Guterres'in ortaya koyduğu çerçevenin içeriğini tartışarak, öte yandan da Akdeniz'de Kıbrıs adası etrafında tespit edilen doğal gaz rezervleriyle ilgili paylaşım kavgasıyla geçirmişlerdir.

Geçen haftadan beri süregelmekte olan ve dün tamamlanan BM genel kurulu sonrasında Kıbrıs Türk toplumu lideri Akıncı Crans Montana  sonrası sık sık tekrar ettiği “Federasyon olmazsa başka seçenekler gündeme gelmelidir” söylemini bir kez daha tekrarlamıştır.

Öte yandan Kıbrıs Rum Toplumu lideri Anastasiades “muteber olan tek çözüm iki toplumlu, iki bölgeli, siyasal eşitliğe dayalı bir federasyon” tezini tekrar ederken, geçen 2 yıllık süre içinde bu tezin içeriğini iyice piçleştirdiğinden,  kanatları güçlü federasyon tezi ile Türkiye burjuvazisi ve onun Kıbrıs Türk toplumundaki işbirlikçilerinin iki ayrı devlet ve hatta çifte Enosis tezlerini canlandırmaları için zemin yaratmıştır. Kıbrıs Türk Toplumu liderliğinin Tatar-Özersay kanadı “artık federasyonu görüşmeyiz ‘siyasi eşitlik’ değil ‘egemen eşitlik' derken Akıncının başını çektiği kanat da “federasyondan vazgeçenin biz değil Rum toplumu liderliği olduğunu göstermek için görüşmelere devam edelim ve sonrasında diğer seçeneklere yönelelim” mesajı vermektedir.

Gerçek olan ise 1974 ten bu yana yürütülen görüşmelerde hiçbir zaman federal bir çözümün görüşülmediğidir. Görüşmelerin özü mevcut  defakto durumu yasallaştırarak bunu federasyon diye Kıbrıs halkına yutturmaya çalışmaktır. Rum toplumu liderliği bu bağlamda birçok tavizler vermiş olmasına rağmen yine de bir çözüme ulaşılamamıştır. Çünkü Türkiye’nin ‘etkin ve fiili garantisinin devam etmesi şartını’ öne süren Ankara ve Kıbrıs Türk Toplumu liderliği Kıbrıs’ın kuzeyinin Türkiye’nin etkin yönetimi altında kalacağı bir yapılanma istemektedir. Böyle bir yönetim biçimine federasyon demek mümkün değildir. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir federasyon yoktur.

Buna rağmen Kıbrıs’ın her iki tarafında ‘barış güçleri’ ve 'barış gönüllüleri' olarak bilinen kesimler bu gerçekleri kavramaktan uzaktır. Bunlar hala daha BM çerçevesinde yürütülmekte olan çabalardan medet ummakta, emperyalist güçlerin işbirlikçisi olduklarına hiçbir kuşku duyulamayacak olan toplum liderliklerinden çözüm yapmalarını rica etmektedirler. BM'in Kıbrıs sorununa çare bulamayacağı artık iyice belli olmuştur.

Ezilen, vefakâr Kıbrıs halkı,

Emperyalist güçler ve onların savaş organizasyonlarının tasdik memuru konumundaki BM Kıbrıs sorununu çözemezler. Sorunu çözemedikleri ve çözemeyecekleri bir yana, adayı taksim etme ve doğal gaz rezervlerini yağmalayabilme uğruna başımıza yeni çoraplar örme hazırlıkları içindedirler.

Bizler, Kıbrıs’ın emekçi kitleleri olarak uluslararası petrol tekellerinin çıkarları için savaşmayı reddediyoruz. Onların pis karları uğruna birbirimizi katletmeyi reddediyoruz.

Kıbrıs sorununun çözümünü kendi elimize almak zorundayız. BM'ye ve Kıbrıs’la ilgili tüm emperyalist güçlere kendi çözümümüzü dayatmalıyız. Bunu yapabilmek için yaşadığımız topraklarda söz sahibi biz olmalıyız. Emperyalist güçlerin işbirlikçilerini toplum liderliklerine seçtiğimiz sürece iradenin bize geçmesi mümkün değildir.

Federal veya üniter, ama emperyalizm ve garantör emperyalist güçlerle tüm bağlarını koparmış, bağımsız, birleşik ve demokratik Kıbrıs halkımızın özlem duyduğu gerçek çözümdür. Böylesi bir çözümü elde etmekte en önemli müttefiklerimiz ve güç kaynaklarımız, İngiltere, Türkiye ve Yunanistan’ın kardeş emekçi halklarıdır.

Proleter enternasyonalizmi ile yoğrulacak olan anti-emperyalist kavgamızda bizler halk olarak emperyalizmden güçlüyüz. Emperyalist güçleri yenebilecek kabiliyetteyiz. Yeter ki kendi aramızda Rum-Türk, Müslüman Hristiyan, Sünni-alevi, Türk-Kürt olarak bizleri parçalamalarına izin vermeyelim. Uluslararası sermayeye karşı işçi sınıfının bayrağı altında toplanalım. Güç birliğimizin önünde durabilecek emperyalist güç yoktur. Şimdi zaman emperyalist güçlere, onların halkımızı boyunduruk altında tutmasına, yeni savaşlar çıkarmalarına karşı birleşme zamanıdır!

Ne Anastasiades'e, ne de Akıncı'ya İnanmıyoruz! Emperyalistlere ve onların çözüm planlarına karşı direneceğiz!

Kurtuluş emperyalizme karşı Kıbrıs, İngiltere, Türkiye ve Yunanistan'ın emekçi halklarının birliğindedir!

Yaşasın Bağımsız, Birleşik ve demokratik Kıbrıs!

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meclis açıldı.. UBP'de çatlak! Özgürgün toplantıya katılmadı!01 Ekim 2019 Salı 11:09
  • Özyiğit: “Erdal Abit İlkokulu’nun kapanmasının sorumlusu Bakanlıktır”01 Ekim 2019 Salı 10:58
  • Yeni Yasama Yılı başladı… Meclis Genel Kurulu toplandı01 Ekim 2019 Salı 10:57
  • Okullar açıldıktan 10 gün sonra, Erdal Abit İlkokulu'nda eğitime bir yıl ara verilme kararı verildi01 Ekim 2019 Salı 10:11
  • Çavuşoğlu, Erdal Abit İlkokulu ve Yedidalga İlkokulu’nda incelemelerde bulundu01 Ekim 2019 Salı 09:53
  • Hasipoğlu: “Görünebilir gelecekte çözüm yoktur, müzakere vardır”01 Ekim 2019 Salı 09:41
  • Tarım Dairesi, kirmizi palmiye böceği mücadelesi için istişarelerde bulunuyor01 Ekim 2019 Salı 09:31
  • Andaç bugün toprağa verilecek01 Ekim 2019 Salı 09:21
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 1 Ekim Salı )01 Ekim 2019 Salı 09:18
  • Döviz kurları bugün ne kadar? (1 Ekim dolar - euro - sterlin fiyatları)01 Ekim 2019 Salı 09:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti