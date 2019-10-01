KSP: Kıbrıs sorununu çözmek için yeni bir vizyon şarttı

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Crans Montana görüşmelerinden bu yana, yani yaklaşık 2 yıldan beri BM şemsiyesi altında Kıbrıs sorununu çözmek için yürütülen görüşmeler tıkanmış durumdadır. Bu iki yıllık süreyi taraflar, bir yandan BM genel sekreteri Guterres'in ortaya koyduğu çerçevenin içeriğini tartışarak, öte yandan da Akdeniz'de Kıbrıs adası etrafında tespit edilen doğal gaz rezervleriyle ilgili paylaşım kavgasıyla geçirmişlerdir.

Geçen haftadan beri süregelmekte olan ve dün tamamlanan BM genel kurulu sonrasında Kıbrıs Türk toplumu lideri Akıncı Crans Montana sonrası sık sık tekrar ettiği “Federasyon olmazsa başka seçenekler gündeme gelmelidir” söylemini bir kez daha tekrarlamıştır.

Öte yandan Kıbrıs Rum Toplumu lideri Anastasiades “muteber olan tek çözüm iki toplumlu, iki bölgeli, siyasal eşitliğe dayalı bir federasyon” tezini tekrar ederken, geçen 2 yıllık süre içinde bu tezin içeriğini iyice piçleştirdiğinden, kanatları güçlü federasyon tezi ile Türkiye burjuvazisi ve onun Kıbrıs Türk toplumundaki işbirlikçilerinin iki ayrı devlet ve hatta çifte Enosis tezlerini canlandırmaları için zemin yaratmıştır. Kıbrıs Türk Toplumu liderliğinin Tatar-Özersay kanadı “artık federasyonu görüşmeyiz ‘siyasi eşitlik’ değil ‘egemen eşitlik' derken Akıncının başını çektiği kanat da “federasyondan vazgeçenin biz değil Rum toplumu liderliği olduğunu göstermek için görüşmelere devam edelim ve sonrasında diğer seçeneklere yönelelim” mesajı vermektedir.

Gerçek olan ise 1974 ten bu yana yürütülen görüşmelerde hiçbir zaman federal bir çözümün görüşülmediğidir. Görüşmelerin özü mevcut defakto durumu yasallaştırarak bunu federasyon diye Kıbrıs halkına yutturmaya çalışmaktır. Rum toplumu liderliği bu bağlamda birçok tavizler vermiş olmasına rağmen yine de bir çözüme ulaşılamamıştır. Çünkü Türkiye’nin ‘etkin ve fiili garantisinin devam etmesi şartını’ öne süren Ankara ve Kıbrıs Türk Toplumu liderliği Kıbrıs’ın kuzeyinin Türkiye’nin etkin yönetimi altında kalacağı bir yapılanma istemektedir. Böyle bir yönetim biçimine federasyon demek mümkün değildir. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir federasyon yoktur.

Buna rağmen Kıbrıs’ın her iki tarafında ‘barış güçleri’ ve 'barış gönüllüleri' olarak bilinen kesimler bu gerçekleri kavramaktan uzaktır. Bunlar hala daha BM çerçevesinde yürütülmekte olan çabalardan medet ummakta, emperyalist güçlerin işbirlikçisi olduklarına hiçbir kuşku duyulamayacak olan toplum liderliklerinden çözüm yapmalarını rica etmektedirler. BM'in Kıbrıs sorununa çare bulamayacağı artık iyice belli olmuştur.

Ezilen, vefakâr Kıbrıs halkı,

Emperyalist güçler ve onların savaş organizasyonlarının tasdik memuru konumundaki BM Kıbrıs sorununu çözemezler. Sorunu çözemedikleri ve çözemeyecekleri bir yana, adayı taksim etme ve doğal gaz rezervlerini yağmalayabilme uğruna başımıza yeni çoraplar örme hazırlıkları içindedirler.

Bizler, Kıbrıs’ın emekçi kitleleri olarak uluslararası petrol tekellerinin çıkarları için savaşmayı reddediyoruz. Onların pis karları uğruna birbirimizi katletmeyi reddediyoruz.

Kıbrıs sorununun çözümünü kendi elimize almak zorundayız. BM'ye ve Kıbrıs’la ilgili tüm emperyalist güçlere kendi çözümümüzü dayatmalıyız. Bunu yapabilmek için yaşadığımız topraklarda söz sahibi biz olmalıyız. Emperyalist güçlerin işbirlikçilerini toplum liderliklerine seçtiğimiz sürece iradenin bize geçmesi mümkün değildir.

Federal veya üniter, ama emperyalizm ve garantör emperyalist güçlerle tüm bağlarını koparmış, bağımsız, birleşik ve demokratik Kıbrıs halkımızın özlem duyduğu gerçek çözümdür. Böylesi bir çözümü elde etmekte en önemli müttefiklerimiz ve güç kaynaklarımız, İngiltere, Türkiye ve Yunanistan’ın kardeş emekçi halklarıdır.

Proleter enternasyonalizmi ile yoğrulacak olan anti-emperyalist kavgamızda bizler halk olarak emperyalizmden güçlüyüz. Emperyalist güçleri yenebilecek kabiliyetteyiz. Yeter ki kendi aramızda Rum-Türk, Müslüman Hristiyan, Sünni-alevi, Türk-Kürt olarak bizleri parçalamalarına izin vermeyelim. Uluslararası sermayeye karşı işçi sınıfının bayrağı altında toplanalım. Güç birliğimizin önünde durabilecek emperyalist güç yoktur. Şimdi zaman emperyalist güçlere, onların halkımızı boyunduruk altında tutmasına, yeni savaşlar çıkarmalarına karşı birleşme zamanıdır!

Ne Anastasiades'e, ne de Akıncı'ya İnanmıyoruz! Emperyalistlere ve onların çözüm planlarına karşı direneceğiz!

Kurtuluş emperyalizme karşı Kıbrıs, İngiltere, Türkiye ve Yunanistan'ın emekçi halklarının birliğindedir!

Yaşasın Bağımsız, Birleşik ve demokratik Kıbrıs!