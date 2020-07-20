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KSP: “Kıbrıs sorununun çözülmesi, adamıza kalıcı barış ve demokrasinin gelmesi tek çaremizdir”

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KSP: “Kıbrıs sorununun çözülmesi, adamıza kalıcı barış ve demokrasinin gelmesi tek çaremizdir”
KSP: “Kıbrıs sorununun çözülmesi, adamıza kalıcı barış ve demokrasinin gelmesi tek çaremizdir”

Kıbrıs Sosyalist Partisi'nden (KSP) 15-20 Temmuz'un 46. yıl dönümü dolayısıyla yapılan açıklamada, “Kıbrıs halkının kaderi çözümsüzlük değildir” denildi.

46 yıldır ülkede yaratıldığı savunulan olağan dışı şartların hâlâ sürdüğü ifade edilen açıklamada, tarafların 46 yıldır bu duruma adil ve sürdürülebilir bir çözüm bulmayı başaramadığına işaret edildi.

Kıbrıs'ta anlaşmazlığı sürdüren tarafların Kıbrıs halkını oluşturan iki toplumun olmadığı belirtilen açıklamada, Kıbrıs Rumları ve Türklerinin, 1958 yılından bu yana, “faşist çeteler üzerinden katliamlar ve her türlü vahşetle birbirlerine kırdırıldığı” kaydedildi.

“Kıbrıs'ta anlaşamayan tarafların, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'nun yer altı ve yer üstü kaynaklarını yağmalayan, bölgede çıkar ve güç ilişkileri üzerinden birbirleriyle dalaşan emperyalist güçler” olduğu ifade edilen açıklamada, anlaşmazlıkların ve çözümsüzlüğün vebalini de Kıbrıs halkının çektiği ifade edildi.

Artık bu duruma “dur” demenin zamanının geldiği belirtilen açıklamada, işçi sınıfının güç birliği oluşturulmadan Kıbrıs sorununun çözümlenemeyeceğine işaret edildi.

Açıklamada, “Bu güç birliği uluslararası anti-emperyalist birleşik cephe olarak örgütlenmelidir. Hedefimiz doğrudan demokrasiyle yönetilen,  bağımsız ve birleşik Kıbrıs Demokratik Halk Cumhuriyetidir” denilerek Garanti ve İttifak anlaşmalarının iptali ve “Bağımsız ve Demokratik Kıbrıs’ta Anti-emperyalist Birleşik Cephe hükûmeti kurulması” istendi.

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