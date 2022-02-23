KSP Merkez Komitesi: “Her Türlü Baskıya Karşı Mücadele Edeceğiz”

Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP) Merkez Komitesi, parti olarak düşünce ve basın özgürlüğüne yönelik her türlü sindirme ve baskıya karşı mücadele edeceklerini belirtti.

KSP Merkez Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, bir gazetecinin düşüncelerinden dolayı ilk kez ağır ceza mahkemesinde yargılanma tehdidiyle karşı karşıya olduğu belirtilerek, Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir’e açılan ceza davasına işaret edildi.

Gazeteci ve yazarların düşünce ve ifade özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik olarak Ceza Yasası’ndaki “müfsit yayınlar” başlığı kapsamında davalar açılmasının kabul edilemez olduğu kaydedilen açıklamada, gazete yayınlarına dava okunmasına fırsat veren maddelerin derhal iptal edilmesi gerektiği belirtildi.

“Medyayı kısıtlayıcı, çağ dışı kalmış birçok davaya zemin oluşturan yasa maddelerinin yürürlükten kaldırılması gerektiği” savunulan açıklamada, “Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası’nda basın özgürlüğünü sınırlayan maddeler süratle ele alınarak, değiştirilmelidir” denildi.