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KSP : Öğretmenlerin Yanındayız..

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Son zamanlarda ilhak için ileri adımlar atan TC yönetimi, KKTC’deki sendikal çalışmalara ve hatta doğrudan doğruya sendikalara saldırdı ve buradaki emir kulları 29 Temmuz Cuma günü mesai bitiminde öğretmenler yasasında yapmayı planladıkları değişiklikler
KSP : Öğretmenlerin Yanındayız..

için Üst Kurulu 2 Ağustos Salı günü toplantıya çağırmıştır. 

Eğitim Bakanlığının Yapmayı planladıkları değişiklikler ise öğretmenlerin önceden kazanılmış haklarının budanması anlamına geliyor.  Böyle bir yasa değişikliğine sert bir şekilde yanıt veren KTÖS ve KTOEÖS  da aynı tarihte yani 2 Ağustos Salı günü Eğitim Bakanlığının önünde eylem yapma kararı aldı. Sabah yapılan eylemde kendi atadıkları öğretmenlerin en doğal hakkı olan Eğitim Bakanlığının binasına girmek bile polis tarafından engellenmeye çalışılsa da Bakanlığa girildi.  Gerek dışardan atılan sloganlarla, davullarla,  şarkılarla, gerekse içeriye girenlerin başlattıkları oturma eylemiyle Bakan ile görüşme talepleri sonuç verdi.  Her iki öğretmen sendikası 3 Ağustos Çarşamba günü görüşmeye çağırıldı. 

 

Kendini devlet olarak görenler anayasalarında kazanılmış haklara el atamayacaklarını da bilirler. Ancak bunlar TC’den aldıkları talimatlar ile Öğretmenler yasasını delik deşik etmek isterler.

Öğretmen cevabını verdi!  Kazanılan hak geri verilmez!

 

Kıbrıs Sosyalist Partisi sadece devlette çalışan öğretmenlerin değil özelde de çalışan öğretmenlerin haklarının korunması ve iyileştirilmesi için öğretmenlerin yanındadır.

 

Hak verilmez alınır!

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