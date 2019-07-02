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KSP: Önemli gerçeklerin gizlendiği endişelerini taşımaktayız

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Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP), füzenin adaya düşmesine ilişkin ne sivil, ne de askeri yetkililerden tatminkâr açıklama gelmediğini savunarak, “Yuvarlak açıklamaların ardında önemli gerçeklerin gizlendiği endişelerini taşımaktayız” değerlendirmesinde bulu
KSP: Önemli gerçeklerin gizlendiği endişelerini taşımaktayız

1 Temmuz sabahı erken saatlerde Kıbrıs halkının ilk kez bölgede devam eden “emperyalist savaşların dehşetine tanık olduğu” belirtilen açıklamada, yetkililerin olayı tespit edip, önlem almakta geciktiği savunuldu.

Açıklamada, “Ardıcıl patlama riskleri, kimyasal zehirli gazlar ve radyoaktivite tehlikelerine rağmen vatandaşların can güvenliği açısından füzenin düştüğü ilk saatlerde hiçbir önlem alınamadı. Füzenin düşmesine ilişkin ne sivil ne askeri yetkililerden hiçbir tatminkâr açıklama gelmedi. Yuvarlak açıklamaların ardında önemli gerçeklerin gizlendiği endişelerini taşımaktayız” denildi.

KSP açıklamasında “Suriye’den İsrail’e yönelecek bir füzenin yolundan bu denli sapması akla uygun değildir. Savaşın ne kadar vahşi ve barbar olduğunu bir kez daha gördük.İngiliz üslerinin varlığının adamız ve halkımız için ne büyük bir tehdit oluşturduğu ilk kez bu kadar net bir şekilde ortaya çıkmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İngiliz üslerinin adadan, Anglo Amerikan güçlerin Ortadoğu’dan gitmesi, tüm nükleer kimyasal ve bakteriyel silahlar imha edilmesi, Filistin, İsrail, Arap halkları ve tüm dünyada barış sağlanması çağrısı yapıldı.

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