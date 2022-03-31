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KSP: Pahalılığı Protesto Mitingini Destekliyoruz

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"Ülkemizin ve toplumumuzun yoksullaştırılmasının önemli nedenlerinden biri 48 yıldan bu yana süregelen işgal koşullarıdır"
KSP: Pahalılığı Protesto Mitingini Destekliyoruz

 

 

Pahalılık tüm emekçilerin, yoksulların yaşamını cehenneme çevirmiş durumda. Toplumun ve halkın refah düzeyini yükseltme iddiasında olan hükümettekiler kendi refah düzeylerini artırmakla meşgul olurken, halkı açlık seviyesinde yasamaya mahkum ediyorlar.

 

Emekçi halk kitlelerinin, pahalılığı protesto mitingini Kıbrıs Sosyalist Partisi olarak yürekten destekliyoruz. Ancak pahalılıkla ilgili hesap sorulması gereken tek merciinin KKTC hükümeti ve onun başbakanı Sucuoğlu olmadığına dikkat çekmek istiyoruz. Kıbrıs’ın Kuzeyini sömürge haline getirme gayretleri dikkate alındığında, ülkemizin ve halkımızın bağımlılık boyunduruğu altına sokulması için yıllardır sistematik bir şekilde üretimden koparılmakta ve yoksullaştırılmaktayız. Bu nedenle protestolarımızın bir numaralı adresi işgalci Türkiye hükümetleri ve Kuzey Kıbrıs’taki elçilikleri olmalıdır.

 

Döviz korumalı TL mevduatlar mümkünse işçilerimizin maaş ve ücretlerinin de döviz korumalı olması mümkündür. Ülkemizde derhal istikrarlı bir para birimine endeksli muhasebe sistemine geçilmelidir. Asgari ücret en düşük devlet memuru maaşına endekslenmelidir. Bunlar emekçilerimizin geçici olarak rahatlatılması için gerekli önlemlerdir.

 

Fakat ülkemizin ve toplumumuzun yoksullaştırılmasının önemli nedenlerinden biri 48 yıldan bu yana süregelen işgal koşullarıdır.

 

Mücadelemizin bir numaralı hedefi işgale son vermek, militarist yönetimlerden ve ateş kes koşullarından kurtulmak olmalıdır!

 

Pahalılığa, yoksulluğa açlığa ve sefalete son!

İşgale son!

Yaşasın barış içinde doğrudan demokratik birleşik ve sosyalist Kıbrıs!!

 

 

Kıbrıs Sosyalist Partisi

Merkez Komitesi

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