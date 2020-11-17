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KSP: '' Şener Elcil Yalnız Değildir!''

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Kıbrıs Sosyalist Partisi bir açıklama yayınladı
KSP: '' Şener Elcil Yalnız Değildir!''

Açıklama şu şekilde:

Şener Elcil Yalnız Değildir!

Kıbrıs Sosyalist Partisi Merkez Komitesi olarak, son günlerde yoğunlaşan müdahaleleri ve tehditleri değerlendirdiğimizi ve gerek KKTC makamları ve gerekse TC makamları tarafından ülkemiz sendikacılarına, örgüt yöneticilerine ve genelde tüm Kıbrıs Türk halkına dönük baskı, tehdit ve şantajları şiddetle protesto ettiğimizi halkımızla paylaşmak istiyoruz.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil'in 2 Kasım günü Anastasiades'e hitaben yaptığı basın açıklamasında, atanmış cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın nasıl bir geçmişe sahip bir kişi olduğunu özetlediği 15 maddelik bir uyarı mesajı yayınlamıştı.

Atanmış cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “gerçek dışı iddialar ve hakaretler” içerdiği gerekçesiyle Elcil aleyhine dava açacağını ilan ederek, gerek Şener Elcil'i ve tüm KTÖS camiasını ve gerekse tüm muhalefeti baskı altına alma gayreti içindedir.

KSP olarak, Ersin Tatar nezdinde KKTC cumhurbaşkanlığını şiddetle protesto eder, Şener Elcil ile dayanışmamızı ilan ederiz.

Bu protestomuz, işgalci başı Recep Tayyip Erdoğan’ı da kapsar. O, ""Kuzey Kıbrıs'ta yaşayıp da kendi cumhurbaşkanını Güney Kıbrıs'ın başındaki sözde yöneticilere şikâyet edenlerle Güney Kıbrıs güç devşireceğini zannediyorsa aldandığını bilmelidir. Sözde paçavralar maalesef kendi cumhurbaşkanını kalkıp da Güney Kıbrıs'ın sözde cumhurbaşkanına şikayet ederse bunun akıbeti nereye varır benim sevgili kardeşlerim gayet iyi biliyor." diyerek, bir yandan içişlerimize burnunu sokarak ve tehdit savurarak, aslında KKTC sınırları dâhilinde ne hukukun, ne adaletin ve ne de demokrasinin hükmü olmadığının işaretini veriyor.

Recep Tayyip Erdoğan bu gücü ve cüreti nerden bulmaktadır? Bu gücün ve cüretin kaynağı adanın kuzeyinde 1974 işgali ile oluşturulan işgal hukukudur.

 

Bu nedenle, işgal hukuku ve yarattığı sahte kurumlar topyekûn protesto ve reddedilmeden ne müdahalelere, ne baskı ve tehditlere ne de adamızın bölünmüşlüğüne karşı mücadele edilebilir.

Gerek Şener Elcil ve KTÖS'ü, ve gerekse tüm diğer demokratik örgütleri bu gerçeklik ışığında hareket etmeye ve bu saldırılara karşı birliktelik oluşturmaya çalışıyoruz.

Kıbrıs Sosyalist Partisi

Merkez Komitesi

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