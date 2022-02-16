KSP: Ukrayna'da Emperyalist Savaşı Durdurun!

Basın Açıklaması

Değerli halkımız,

İsçiler, emekçiler, tüm barış güçleri

NATO, 2002 tarihli Roma Deklarasyonu'na aykırı olarak Rusya ile geniş çaplı bir silahlı çatışmaya hazırlanıyor. Bloğun askeri yapısı, Rusya ile büyük ölçekli, yüksek yoğunluklu bir silahlı çatışmaya hazırlanmak için tamamen yeniden yönlendirildi. NATO tarafından Rusya sınırlarına yakın yerlerde yapılan provokasyonların silahlı bir çatışmaya yol açma olasılığı yüksek.

Bu arada ABD, Orta Menzilli ve Kısa Menzilli Füzelerin Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Antlaşmadan çekildi,

Batı ittifakının füze sistemlerinin, askeri birliklerinin, savaş gemilerinin ve uçaklarının Rusya sınırları yakınında yoğunlaşmasından ve NATO'nun on yıllardır doğuya doğru genişleme çabalarından derin endişe duyuyoruz. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'yı, Moskova için NATO'nun geçmemesi şiddetle tavsiye edilen bir 'kırmızı çizgi' olarak gördüğünü resmen belirtti. Aynı şekilde, Rus birliklerinin ve silahlarının Ukrayna çevresinde konuşlandırılmasından da derin endişe duyuyoruz.

Brexit'in ardından İngiltere, ABD'nin desteğiyle bölgeye ağırlığını koymaya çalışıyor, Ukrayna'ya silah yığıyor ve Rusya'yı Karadeniz'de kışkırtıyor. İngiltere'nin ayrıca, Ukrayna'da yakında çıkacak bir çatışmaya hazırlık olarak, Kıbrıs'a bir tümen asker gönderdiği söyleniyor.

Sevgili yoldaşlar, vahşi bir savaş tehlikesi sadece Avrupa barışı için değil, aynı zamanda Dünya barışı için de somut bir tehdittir. Bu savaşın nükleer bir çatışmaya dönüşme potansiyeli var. Böyle bir çatışma, insanlık için olduğu kadar gezegenimizin varlığı için de gerçek bir tehdittir!

Bu emperyalist saldırganlığı durdurmamız gerekiyor. Bu, dünya halklarının daha fazla sömürülmesi ve ezilmesi için dünyayı kendi aralarında yeniden paylaşma ve yeniden şekillendirme emperyalist açgözlülüğüdür.

Kıbrıs'taki İngiliz üslerinin, Ada'nın diğer tüm limanları, deniz üsleri, askeri ve sivil hava limanlarının, Ukrayna veya herhangi bir ülkeye karşı her türlü çatışmada kullanılmasına karşıyız!

Kıbrıs Sosyalist Partisi olarak, ülkemizin isçi ve emekçilerine, tüm siyasi partilerine, demokratik kitle örgütlerine, isçi sendikalarına ve sivil toplum örgütlerine çağrımızdır: Ukrayna ve dünyanın herhangi bir yerinde yeni emperyalist savaşları önlemek ve Dünya barışı için ortak bir mücadele içinde, dayanışma içinde olmaya hazır olmalıyız.

Emperyalist haksız savaşı durdurmalıyız! Böylesi bir vahşeti önlemek için güçlerimizi birleştirmeliyiz.

Mehmet Birinci

Gn. Sekreter

Kıbrıs Sosyalist Partisi