KSP: Yaşasın 1 Mayıs - yaşasın Sosyalizm!

"Çare demokratik halk devrimleri ve sosyalist devrimler ile insanlığın kurtuluşuna giden yolu açmaktır.Çare sosyalizmdir!Çare komünizmdir!"

Yaşasın 1 Mayıs - yaşasın Sosyalizm!

Uluslararası proletaryanın birlik mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs’ı yine kapitalist-emperyalist çürüme ve vahşetin insanlığa yaşattığı çok kötü bir ortamda karşılıyoruz.

NATO ittifakının bir parçası olan Türk ve yunan askeri birlikleri adamızdaki varlıklarını sürdürüyor. Adamızı işgal ordularıyla ikiye bölen Türkiye’nin yarattığı defakto durum sürüyor. Adamızın kuzeyinde Kıbrıs halkının bir parçası olan Kıbrıslı Türklerin iradesi baskı altında tutulmaya devam ediyor. Kıbrıslı Türkler çökmüş, iflas etmiş bir sömürge ekonomisi altında asimilasyon ile karşı karşıya yaşamaya devam ediyor! Halkımız sürekli devalüasyonlar ve beraberinde gelen enflasyonlarla açlık sınırında yasamaya mahkûm edilmiş durumdadır.

Bir an önce stabil bir para birimine bağlı muhasebe sistemine geçmek, asgari ücretin en düşük memur maaşına bağlanması, temel gıda maddeleri ve elzem ihtiyaç maddelerindeki zamların geri alınması, elektrik ve su gibi hizmetlerin ücretsiz hale getirilmesi şarttır, bunları yapmak mümkündür kaynak vardır. Ama bu kaynaklar sermaye sahiplerine peşkeş çekilmekte, halkımız sefalet çekerken onların ceplerine kar olarak akıtılmaktadır

Adamızın güneyinde halkımızın diğer büyük parçası olan Kıbrıslı Rumlar AB emperyalizminin yarı-sömürgesi durumunda ekonomik yıkım içinde yaşamaya mahkum edilmiş durumda.

Ülkemizde varlığını sürdüren Britanya askeri Üslerinden, ABD emperyalizmi ve onun güdümündeki katliam örgütü NATO, savaş uçakları ve füzelerle komşu ülke halklarını bombalamaya, Ortadoğu’yu kana ve vahşete boğmaya devam ediyor.

Bugün dünya çapında yaşanmakta olan virüs salgını ve beraberinde getirdiği sosyal ve ekonomik felaketler de insanlığın ihtiyaçlarını hiçe sayarak, kar uğruna çalışan emperyalist-kapitalist dünya düzeninin bir sonucudur.

Rusya Ukrayna savası iki emperyalist kamp arasında dünyanın yeniden paylaşılması için yürütülen bir savaştır.

İnsanlık düşmanı emperyalist-kapitalist düzende milyarlar açlıktan susuzluktan, yoksulluktan kırılmakta, modern köleler olarak çalıştırılmaktadır. Bu düzende milyonlar yerini yurdunu haksız paylaşım savaşlarında kaybetmekte, bir o kadarı da yaşamını yitirmektedir. Emperyalist-kapitalist dünya düzeni bir vahşet ve katliam düzenidir!

Tüm bunlar artık çürümüş, sürdürülemez hale gelmiş, can çekişen emperyalist-kapitalist sistemi ayakta tutmak içindir!

1 Mayıs zincirlerinden başka kaybedecek bireyleri kalmayan dünya proletaryasının emperyalist-kapitalist kölelik sistemini yıkmak için uyanış günü olmalıdır.

1 Mayıs emperyalizme, faşizme, ırkçılığa, ulusal ve her türlü baskıya karşı öfkemizi bilediğimiz gündür!

Doğanın talan edilmesi ve insan emeğinin sömürülmesi üzerine kurulmuş emperyalist-kapitalist dünya düzeni yıkılmadan dünyamız huzura, insanlık barışa kavuşamayacaktır.

Çare işçilerin, yoksul köylülerin ülkemizde ve dünyanın her ülkesinde emperyalist sermayenin temsilcilerini ve onun yerli işbirlikçilerini alaşağı etmesidir.

Çare demokratik halk devrimleri ve sosyalist devrimler ile insanlığın kurtuluşuna giden yolu açmaktır.

Çare sosyalizmdir!

Çare komünizmdir!

Kıbrıs Sosyalist Partisi