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KSP:BMBP'nin düzenleyeceği ''Federasyon Yolunda Büyük Yürüyüşünü'' desteklemiyoruz!

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Kıbrıs Sosyalist Partisi,  barış ve çözümün gereğine herkesten fazla inandıklarını ve bu yönde mücadele ettiklerini belirterek, ancak Bu Memleket Bizim Platformu’nun düzenleyeceği ‘federasyon yolunda büyük yürüyüşünü’ desteklemediklerini belirtti.
KSP:BMBP'nin düzenleyeceği ''Federasyon Yolunda Büyük Yürüyüşünü'' desteklemiyoruz!

Kıbrıs Sosyalist Partisi,  barış ve çözümün gereğine herkesten fazla inandıklarını ve bu yönde mücadele ettiklerini belirterek, ancak Bu Memleket Bizim Platformu’nun düzenleyeceği ‘federasyon yolunda büyük yürüyüşünü’ desteklemediklerini belirtti.

Kıbrıs Sosyalist Partisi Merkez Komitesi, yazılı açıklamasında, “Barış ve çözüm için mücadele ancak ülkemizde barışa ve çözüme engel olan güçleri karşımıza almakla ve onlara karşı tavizsiz bir mücadele vermekle mümkündür” dedi.

Ne yazık ki yıllardır bu mücadelede karşılarına çıkan en önemli engelin kendilerini barış ve çözüm güçleri olarak tanımlayan siyasi parti ve örgütlerden geldiğini savunan KSP, sözde “çözüm ve barış güçlerinin” burjuva emperyalist çözüm planlarının peşinde koştuklarını iddia etti ve şunları ileri sürdü:

“Bu güçler çözüm ve anlaşma konusunda samimi ve ciddiyseler her şeyden önce;

a. Görantörlüklerin reddini, garantörlerin Kıbrıs üzerindeki hak iddialarının reddini savunmalıdırlar.

b. ABD,  AB ve onların yönlendirdiği BM’nin görüşmelerdeki inisiyatiflerini reddetmelidirler. Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk çözüm güçleri kendi ortak çözüm plan ve projelerini yapıp bunu dünyaya ilan etmelidirler.

c. Kıbrıs sorunu “uluslararası bir sorundur” derken burjuvalar, ABD, AB ve “garantörlerin” müdahale etme hakkını anlarlar. Halbuki biz, Kıbrıs sorununun bu güçlere karşı Kıbrıs halkının kurtuluş ve kendi ülkesine sahip çıkma sorunu olduğuna inanıyoruz. Yani; Kıbrıs sorunu anti-emperyalist birleşik ve bağımsız bir Kıbrıs yaratma sorunudur. Bu ilkeyi benimsemeden çözümcü, anlaşma yanlısı ve barışçı olmak mümkün değildir.

ç. Bu nedenlerle bu sözde çözümcüler, aslında çözümün önünde engele dönüşmüş güçlerdirler ve bu güçlerin çözüm karşıtlığı, emperyalist politikaların işbirlikçiliği teşhir edilmedikçe, gerçek barış güçlerinin bu gerçeği kavranması sağlanmadıkça Kıbrıs sorununa çözüm bulunmayacaktır.

Bu koşullar altında sorunu yaratan emperyalist güçlerden barış dilenme politikası statükoyu koruyup güçlendirmenin politikası haline gelmiştir ve barışı elde etmemizin önündeki en önemli engellerden birini oluşturmaktadır.

İste bu nedenlerle BMBP’nin 24 Nisan Cumartesi günü düzenleyeceği  ‘Federasyon Yolunda Büyük Yürüyüşünü’ desteklemiyoruz!”

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