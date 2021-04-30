  • BIST 1.402
  • Altın 468,665
  • Dolar 8,2295
  • Euro 9,9697
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKA9453 test 44 pozitif vaka

KSP'den 1 Mayıs Açıklaması

» »
KSP 1 Mayıs dolayısıyla açıklamada bulundu
KSP'den 1 Mayıs Açıklaması

KSP'den yapılan açıklama şöyle:

 

Değerli yoldaşlar, kıymetli halkımız,

Bugün uluslararası proletarya için önemli bir gün.

 

1 Mayıs uluslararası proletaryanın bayramı ve ayni zamanda dünya çapında emperyalist kapitalizme karşı Birlik, Mücadele ve dayanışma Günü

 

1 Mayıs 1890'da Komünist Manifestonun dördüncü Almanca baskısına önsözünde, uluslararası proleter örgütlerin tarihini gözden geçiren Engels, birinci Uluslararası 1 Mayıs Günü'nün önemine söyle dikkat çekmişti:

 

“Ben bu satırları yazarken, Avrupa ve Amerika proletaryası güçlerini gözden geçiriyor; ilk kez Tek ordu olarak, hep birlikte seferber edildi ve savaşıyor. Tek acil amaç: yasal kanunla belirlenen sekiz saatlik bir iş günü. Şu anda yaşananlar,  tanık olduğumuz manzara, tüm ülkelerin kapitalistleri ve toprak ağalarının, bugün tüm ülkelerin proleterlerinin gerçekte birleşmiş olduklarını anlamalarını sağlayacak. Keşke Marx da simdi benimle birlikte olsaydı ve bu yaşananları kendi gözleriyle görseydi!”

Eşzamanlı uluslararası proleter gösterilerin önemi, dünyanın her yerindeki işçilerin hayal gücüne ve devrimci içgüdülerine gitgide daha çok hitap ediyordu ve her yıl 1 Mayıs daha kalabalık kitlelerin katılımıyla kutlanmaya başlandı.

 

İşçilerin 1 Mayısa sahip çıkması, 1893'te Zürih'teki Enternasyonal Kongresi'nde kabul edilen 1 Mayıs tarihli karara yapılan şu ilavede kendini gösterdi:

 

“8 saatlik iş günü için 1 Mayıs'taki gösteri, aynı zamanda, işçi sınıfının toplumsal değişim yoluyla sınıf ayrımlarını yok etme ve böylece herkes için barışa giden yola, tüm halklar için barışı, uluslararası barışı sağlayabilecek olan tek yola, girme konusundaki kararlı iradesinin bir göstergesi olarak hizmet etmelidir.”

Böylelikle 1 Mayıs, sadece 8 saatlik işgünü ve emekçilerin diğer günlük taleplerinin dile getirildiği bir gün olmaktan çıktı, proletaryanın mevcut düzene meydan okuma iradesinin ve gücünün bir göstergesi haline geldi.

 

Biz Kıbrıslı komünistler olarak mevcut dünya düzeninin, emperyalist kapitalist düzenin sürdürülebilir olmaktan çıktığını bu gün bir kez daha ilan ediyoruz. Dünya halkları uluslararası barışa her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktadır. Dünyanın her tarafında emperyalist haksız savaşlarla sermayedarlar servetlerine servet katarken, yoksul halklar, emekçiler mağdur olmakta, göçmen olmakta ve katliamlara uğramaktadırlar. Barış için mücadele emperyalist güçlerden iyi niyet ve anlayış isteyerek kazanılamaz. Emperyalizmin kendisi savaşların kaynağıdır. Barış için mücadele, emperyalizme karşı örgütlü halk hareketleri ile mümkündür!

 

Dünyamızda yasayan herkes için tüm temel ihtiyaçların bol miktarda üretilmesi için, bolluğun sağlanması için gerekli alt yapı vardır. İnsanın kendi işgücünü yaratıcı bir şekilde kullanmak yerine ağır işlerde eziyet çekmesine gerek kalmamıştır. Ama bu olanakların var olduğu ortamda bile emperyalist kapitalist sistem dünya nüfusunun büyük çoğunluğunu açlık sınırının altında yasatmakta, kitleler açlıktan ve susuzluktan ölmektedirler. Bu kabul edilemez bir durumdur. Yeryüzünden yoksulluğu kaldırmak sermaye sahiplerinden yardım dilenmekle mümkün değildir. Yoksulluğu yeryüzünden kaldıracak olan da uluslararası isçi sınıfının örgütlü anti-emperyalist mücadelesidir.

 

 

Ülkemiz her yanından emperyalist canavarların boyundurukları altındadır. Bu küçük ada üzerinde üç ayrı devlet ve basta emperyalist Britanya ve Türkiye olmak üzere birçok emperyalist gücün orduları vardır. Kıbrıs Türk toplumu asimilasyon batağında hızla ilerlerken, Rum toplumu da benzer tehlikelerle karşı karsıyadır.

Her 1 mayısta olduğu gibi bugün de emekçilerin dünya çapındaki birliğinin yanında ülkemizde de tüm emekçilerin birliğinin anti emperyalist mücadelemiz acısından önemine bir kez daha vurgu yaparken, bu mücadelenin sadece 1 mayıslarla sınırlı kalamayacağını, emperyalist kapitalizm yenilene kadar mücadelenin her düzeyde örülerek ve kitleselleştirilerek sürdürülmesi gerektiğini bir kez daha dikkatinize getirmek istiyoruz. 

Bir mayıs isçi ve emekçilerin bayramı kutlu olsun.

 

Yaşasın emekçilerin uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs

Emperyalist vahşet düzenini mutlaka yıkacağız!

Kahrolsun Emperyalizm!

İşçi sınıfı ve İnsanlık er geç kazanacaktır!

 

 

KSP MK

 

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ALES-1 sınavına gireceklerin PCR testi yapmaları gerekiyor30 Nisan 2021 Cuma 08:16
  • Girne’de elektrik kesintisi olacak30 Nisan 2021 Cuma 08:15
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 30 Nisan 2021 )30 Nisan 2021 Cuma 08:03
  • Erhürman: "Cenevre hayal kırıklıklarıyla dolu bir süreç..."29 Nisan 2021 Perşembe 20:01
  • Yılın İlk 4 Ayında Kayıp Şahıslar Komitesi Tarafından 6 Kişi Kazılardan Çıkarıldı, 12 Kayıp Kişi Tespit Edildi29 Nisan 2021 Perşembe 19:20
  • 9453 test 44 pozitif vaka29 Nisan 2021 Perşembe 19:13
  • 9453 test yapıldı, 38'i yerel 44 pozitif vaka29 Nisan 2021 Perşembe 18:59
  • Cumhurbaşkanı Tatar, yazılı açıklamayla süreci değerlendirdi: “Cenevre’den iyimser bir şekilde ayrılıyoruz”29 Nisan 2021 Perşembe 18:53
  • Saner:Fuat Oktay’la çok yararlı bir görüşme yaptık29 Nisan 2021 Perşembe 18:39
  • Gürcafer:Hükümetin önceliği ‘Türkiye bize para versin’ noktasında29 Nisan 2021 Perşembe 18:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti