KSP'den AB Parlemento seçimi ile ilgili açıklama: Avrupa Birliğinin Avrupalı emperyalist tekellerin bir birliği olduğunu biliyoruz

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kıbrıs Sosyalist Partisi adayları olarak, Avrupa Birliği Parlamento üyeliğine aday olurken, Avrupa Birliğinin Avrupalı emperyalist tekellerin bir birliği olduğunu biliyoruz. Avrupa ve dünya halkları üzerinde bir sömürü ve hegemonya birliği olduğunu biliyoruz. Dünya kapitalizminin 10 yıldan beridir içinde olduğu krizi halen atlatamadığını ve emperyalist tekeller bu krizi işçi ve emekçi halkaların omuzuna yıkmakta olduğunu biliyoruz. Bu kriz nedeniyle bu emperyalist tekellerin saldırganlaştığını, Venezuela’dan Suriye’ye kadar her ülkeye insanlık dışı bir siyasetle müdahale etmekte olduklarını ve her tarafı bir kan gölüne çevirdiklerini görüyoruz. Avrupa ülkelerinde ve Kıbrıs’ta bu saldırgan siyasetlerini uygulamak için düzenli olarak faşizmi körüklediklerini görüyoruz. İşte tüm bu gerçekleri Avrupa ve Kıbrıs halkına göstermek, bu emperyalist siyasete karşı mücadele ve emperyalist sömürüyü ortadan kaldırma organları olan Avrupa işçi sınıfının ve emekçi halkalarının anti-emperyalist anti-faşist birleşik cephesinin kurulmasına katkı koymak amacındayız.

Bu bağlamda, emperyalist işgal ile bölünmüş Kıbrıs’ın ve halkının yeniden birleşmesi ve birleşik, bağımsız, demokratik, işgal ordularından, yabancı askerlerden, üslerden ve garantörlüklerden arınmış emperyalist sistemden kurtulmuş bir Kıbrıs’ın kurulması için de ülkemizde Kıbrıs işçi sınıfının önderliğinde anti-faşist, anti-emperyalist birleşik halk cephesinin kurulmasına katkı koymak amacındayız. Avrupa ülkelerinin işçi ve emekçi halkları ile enternasyonal dayanışmamız ve işbirliğimiz sayesinde bu amacımıza ulaşmamız kolay olacaktır. İşte bizim görevimiz bu dayanışma ve işbirliğini gerçekleştirmek olacaktır. Kıbrıs Sosyalist Partisi bu siyasi hedeflere ulaşmak için adayları Mehmet Birinci ve Kazım Halit için halkımızın desteğini talep etmektedir.