KSP’den Hükümete Rum Kesiminde çalışan işçilere yönelik açılım çağrısı…

Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP) Kıbrıs’ın her iki tarafındaki liderliklerin Kovid-19 gibi insani bir konuda bile siyasi çıkarları uğruna iş birliği yapmadığını, virüsü birlikte ve dengeli bir şekilde temizlemeyi başaramadıklarını savundu.

KSP Merkez Komitesi’nden yapılan yazılı açıklamada, Rum kesiminde çalışan KKTC vatandaşlarının hiçbir yardım alamayıp aileleriyle birlikte açlığa mahkûm olduğu kaydedilen açıklamada, sınır kapılarında karantina uygulamalarının sürmesi halinde bu işçilerin işlerine gidemeyip tamamen işsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalacakları ifade edildi.

Geçiş kapılarının virüsün yayılmasında bir rolü olmadığının AB raporlarına kadar girdiği kaydedilen açıklamada, “Siz hâlâ geçiş kapılarını açmamakta ısrar ediyorsunuz. Binlerce insanın ekmeğini, aşını elinden alıyorsunuz. Bu durum kabul edilemez. Geçiş kapıları derhal açılmalıdır. Virüsün yurt dışından geldiği bilindiği halde, hava alanları bile kademeli olarak açılırken isçilerin, sağlık sorunu olan insanların geçiş kapılarından geçişlerini engellemek insanlık düşmanı suçtur” ifadelerine yer verildi.

Rum kesimindeki iş yerlerine gidemedikleri için ceplerine maddi yardım girmeyen tüm isçilere maddi destek sağlanması gerektiği savunulan açıklamada, piyasalar açıldıktan sonra karantina uygulamalarıyla iş başı yapmaları engellenen tüm işçilerin iş kayıplarının da derhal tazmin edilmesi gerektiği görüşüne yer verildi.