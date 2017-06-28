KSP’den Kıbrıs açıklaması

KSP: “İşin perde gerisinde çok daha büyük güçlerin büyük çıkar hesapları söz konusu”

Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP) Kıbrıs görüşmelerinin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis arasında yürütüldüğüne inanmanın saflık olacağını savunarak, işin perde gerisinde çok daha büyük güçlerin büyük çıkar hesaplarının söz konusu olduğunu iddia etti.

KSP Merkez Komitesi’nden yapılan açıklamada, sorunun Kıbrıs sorunundan çok petrol ve doğal gaz meselesi olduğu savunularak, son yıllarda Kıbrıs sorunundan çok, Kıbrıs enerji kavşağının tartışıldığı ve bunun nedeninin Afrodit parselinde ve İsrail-Kıbrıs arasında denizde bulunan doğal gaz yatakları olduğu belirtildi.

İsviçre'de yapılacak çok taraflı görüşmelerin sonunun hayal kırıklığı olduğu savunulan açıklamada, görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanması halinde, KKTC’nin gideceği yolun “ilhak yolu” olduğu görüşüne de yer verildi.

Açıklamada, devrimci ve sol güçlerin anti-emperyalist güç birliği oluşturarak hem Adadaki Britanya egemen üslerinin kaldırılması, hem de Kuzey Kıbrıs’ın Türkiye’ye ilhakına karşı mücadele etmesi çağrısında da bulunuldu.