  • BIST 9142.41
  • Altın 2039.274
  • Dolar 31.1889
  • Euro 33.7719
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKANetanyahu Refah’a saldırıyı onaylamak için hafta başı kabineyi toplayacak

KSTBU Diş Hekimliği Fakültesi programlarının öğretime başlama izni askıya alındı

» »
YÖDAK, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nin ve programlarının 27 Şubat– 31 Ocak 2025 tarihleri arasında öğretime başlama iznini askıya aldı.
KSTBU Diş Hekimliği Fakültesi programlarının öğretime başlama izni askıya alındı

YÖDAK’tan yapılan açıklamada,  kurulun dün bir toplantı yaparak, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nin, KKTC Yükseköğretim Kurumları Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Tüzüğünde belirtilen koşullara aykırı yükseltme ve/veya atama yaptığı gerekçesi ile başlatılan ileri disiplin soruşturmasını değerlendirdiği, kaydedildi.

Değerlendirme neticesinde KKTC Yükseköğretim Kurumlarının denetim tüzüğünün 9 (5) (A) maddesi tahtında Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesinin Diş Hekimliği Fakültesi ve bünyesinde bulunan programların 27 Şubat 2024 – 31 Ocak 2025 tarihleri arasında öğretime başlama izninin askıya alınmasına ve /veya durdurulmasına (ilgili fakültenin yatay geçiş, transfer dahil hiçbir suretle öğrenci kaydı almamasına) oy birliğiyle  karar verildiği açıklandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ertuğruloğlu Rum tarafı ara bölgeyi ihlal ediyor28 Şubat 2024 Çarşamba 14:29
  • Hafta sonu yer yer yağmur bekleniyor28 Şubat 2024 Çarşamba 14:23
  • Alayköy'de Kasten Hasar: Üç Tutuklama, Bir Kişi Hakkında İşlem Sürüyor28 Şubat 2024 Çarşamba 14:17
  • Hasan Küçük: Bu kara leke ortadan kalkmalı28 Şubat 2024 Çarşamba 14:04
  • Hafta sonu yağmur bekleniyor28 Şubat 2024 Çarşamba 13:41
  • Dikkat... Beyköy atış ve tatbikat alanında top ve havan atışları yapılacak…28 Şubat 2024 Çarşamba 13:29
  • Töre: Ahiliği iyi bilen, Peygamberini de yüce Rabb'ini de bilir28 Şubat 2024 Çarşamba 13:11
  • TDP’nin yeni genel başkanı Çeler’den ilk açıklama: Yeni umut…28 Şubat 2024 Çarşamba 13:04
  • TDP’nin yeni genel başkanı Zeki Çeler’den ilk açıklama: Yeni umut, Yeni Dönem28 Şubat 2024 Çarşamba 12:58
  • Tatar: Acun Ilıcalı'ya geçmişte bir katkım var28 Şubat 2024 Çarşamba 12:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti