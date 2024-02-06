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KT Esnaf ve Zanaatkarlar Odası: “Temel sorunlar çözülmeden sadece maaş, vergi, prim artışıyla sorunlar daha da büyüyecek”

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KT Esnaf ve Zanaatkarlar Odası: “Temel sorunlar çözülmeden sadece maaş, vergi, prim artışıyla sorunlar daha da büyüyecek”
KT Esnaf ve Zanaatkarlar Odası: “Temel sorunlar çözülmeden sadece maaş, vergi, prim artışıyla sorunlar daha da büyüyecek”

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Kaşıkla verdiklerini pahalılık yoluyla kepçeyle geri almaya devam ediyorlar. Buna karşılık açılım yapmak yerine, nedenlerinin üzerine yürümek yerine kolayına kaçarak marketleri, esnafı, zanaatkarı, üreticiyi suçlamak için her şey yapılıyor” denildi.

Ülkede işsizlik çoğaltılırken yoksulluğun büyütülmeye devam edildiğine işaret edilen açıklamada, “En son yaptığınız bir uygulama ile hayat pahalılığını artırdığı için süt ve ekmekte oluşan zamları geri aldınız. Ancak unutmayın ki sorun çözmeden yapılan her türlü uygulama büyüyerek geri döner. Daha beteri ile yüzleşmek zorunda kalınır” ifadelerine yer verildi.

Marketler, esnaf ve zanaatkarların günah keçisi yapıldığı, Türk Lirası’nın yerlerde sürünmeye devam ettiği, temel gıda maddelerinin uçup gittiği ve hayat pahalılığının ortalamanın çok çok üzerinde olduğu görüşü dile getirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Ulaşım döküm, saçım. Ulaşımda merkezileşme nerdeyse unutturuldu. Eğitim, okul, kreş paralı. Sağlık, varsa ilaç, ateş pahası. Kiralar tavanın ötesine geçti. Konut sorunu kasıp kavuruyor. Tüm bunlardan dolayı Güneye kaçışlar, gidişler hızla artıyor. Bunlar yaşanırken nerdeyse bütün bu sorunlar gündemden düştü. Kısacası temel meselelerimiz unutuldu, unutturuldu. Esnaf ve halk karşı karşıya getirildi.”

Açıklamada, bu ve benzeri temel meseleleri kimin çözeceği soruldu.

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