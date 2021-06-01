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KTAMS 1 Haziran Dünya Çocuk Günü Dolayısıyla Mesaj Yayınladı

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Bengihan 1 Haziran Dünya Çocuk Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nün, çocuk hakları ile ilgili farkındalık yaratma adına çok anlamlı bir gün olduğunu belirtti.
KTAMS 1 Haziran Dünya Çocuk Günü Dolayısıyla Mesaj Yayınladı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, sendikanın, ülkenin geleceği olan çocukların çocukluklarını tam anlamı ile yaşayabilecekleri bir ülke, tüm dünya çocuklarıyla birlikte barış içinde savaşsız, sömürüsüz bir dünya yaratmak için geçmişte olduğu gibi bundan sonra da mücadelesini sürdüreceğini kaydetti.

Bengihan 1 Haziran Dünya Çocuk Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nün, çocuk hakları ile ilgili farkındalık yaratma adına çok anlamlı bir gün olduğunu belirtti.

21. Yüzyıl’da hâlâ dünyanın birçok ülkesinde çocukların güvenlik, sağlık, eğitim ve barınma gibi temel haklardan yoksun olduklarına işaret eden Bengihan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Milyonlarca çocuk fiziksel ve psikolojik istismara maruz kalıyor.   Şiddet ve savaşlar nedeniyle birçok çocuk ülkelerinden göç etmek zorunda kalıyor veya hayatını kaybediyor.

Tüm dünyayı etkileyen pandemi nedeniyle yaşanan ekonomik krizin yarattığı yoksullaşmadan en çok etkilenen yine çocuklar olmuştur. Ülkemizde de ailelerinin işsiz kalması veya gelirlerinin azalması nedeniyle binlerce çocuk aileleri ile birlikte açlık sınırının altında yaşamını sürdürürken, fırsat eşitsizliği nedeniyle eğitim hakkından da mahrum kalmıştır.”

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