KTAMS 6 Haziran’da Meclis önünde!

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), “halkın günden güne yoksullaşmasına neden olan zamlara, teslimiyet protokolüne, Kıbrıslı Türklerin iradesine yapılan müdahalelere karşı durmak” adına Cumhuriyet Meclisi önünde toplanacak.
Ülkede üretimin ve adil paylaşımın sağlanması adına Toplumsal Varoluş Platformu Yönetim Kurulları düzeyinde 6 Haziran Pazartesi saat 11.00’de gerçekleştirilecek eylemin ‘uyarı’ mahiyetinde olduğu açıklandı.
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