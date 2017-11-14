KTAMS 61 yaşında…

Ülkenin en eski ve köklü sendikalarından Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) bugün 61’inci yaşını kutluyor.

Sendikanın 61’inci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte, sendikacılar, üyeler ve çoğunluğu sivil toplum örgütleri ve siyaset dünyasından isimler bir araya geldi.

KTAMS’ın 61 yıllık mücadelesiyle ilgili sinevizyon gösterisinin ardından İstanbul Şehir Tiyatroları’ndan Merve İleri tek kişilik kısa bir oyun sahneledi.

KAPTAN: “SADECE BUGÜNE MAHSUS SUSUYORUZ”

KTAMS lokalindeki etkinlikte kısa bir konuşma yapan Başkan Ahmet Kaptan, mutlu bir günde olduklarını, seçimi, ekonomik sıkıntıları ve Kıbrıs sorununu konuşmayacaklarını, sadece bugüne mahsus sustuklarını söyledi.

Kaptan, “Çünkü bugün bizim doğum günümüz. İyi ki varsınız” dedi.

SERDAROĞLU’NDAN DAYANIŞMA

Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, KTAMS’ın barış, emek ve demokrasi mücadelesinde 61 yılı doldurmasını kutladı ve kendi sendikasının da bu yıl 70’inci yaşını kutladığını söyledi.

Serdaroğlu, onurlu bir mücadele verdiğini vurguladığı KTAMS’a dayanışma belirtti.

Serdaroğlu konuşmasının sonunda, KTAMS Başkanı Kaptan’a camdan yapılmış İstanbul boğazı minyatürü hediye etti.

Etkinlik Grup Baria’nın konseriyle devam etti ve ardından 61’inci yıl pastası kesildi.

KTAMS’taki resepsiyona Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, TDP Genel başkanı Cemal Özyiğit, YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu ve Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ, Türkiye’den Birleşik Metal-İş, Güney Kıbrıs’tan PEO ve PASİDİ, KKTC’den birçok sendikadan başkan ve temsilciler ile KTAMS üyeleri katıldı.