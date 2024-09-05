KTAMS açlık sınırı: 27 bin 402 TL

KTAMS, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 27 bin 402 TL olduğunu açıkladı.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), 31 Ağustos 2024 itibari ile 4 kişilik bir ailenin açlık sınırını 27 bin 402 TL olarak hesapladı.

Sağlık Bakanlığına bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden aldıkları, 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu’nca KTAMS’a gönderilen fiyatlarının ortalamaları alınarak hazırlanan rapora göre, 4 kişilik bir aile için 31 Ağustos 2024 tarihi itibariyle açlık sınırının 27 bin 402 TL olduğu aktarıldı.

KTAMS’tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sendikamızın yapmış olduğu çalışmaya göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 235,85 aylık 7.075,50 yetişkin bir erkek için günlük 245,96, aylık 7.378,80 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 258,91, aylık 7.767,30 ve 4-6 yaş çocuk için günlük 172,69 TL, aylık 5.180,70 TL’dir.

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (Açlık Sınırı) 27.402 TL’dir.

İstatistik Kurumunun resmi rakamlarına göre ülkemizde Ağustos 2024 ayında % 3.28 , son dört ayda %19.19 enflasyon meydana gelmiştir"