KTAMS açlık sınırını 3920 TL olarak açıkladı

KTAMS KKTC’de 4 kişilik bir aile için 31 Mart 2021 tarihi itibariyle açlık sınırı 3.920 TL olarak hesapladı.

KTAMS KKTC’de 4 kişilik bir aile için 31 Mart 2021 tarihi itibariyle açlık sınırı 3.920 TL olarak hesapladı.

KTAMS KKTC’de 4 kişilik bir aile için 31 Mart 2021 tarihi itibariyle açlık sınırı 3.920 TL olarak hesapladı. açıklama şöyle:

KKTC Sağlık Bakanlığına bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden almış olduğumuz 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu’nca açıklanan fiyatlarının ortalamaları alınarak hazırladığımız rapora göre, 4 kişilik bir aile için 31 Mart 2021 tarihi itibariyle açlık sınırı 3.920 TL olarak hesaplanmıştır.