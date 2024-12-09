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KTAMS açlık sınırını açıkladı: 27 bin 254 TL

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KTAMS, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 27 bin 254 TL olduğunu açıkladı.
KTAMS açlık sınırını açıkladı: 27 bin 254 TL

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), 30 Kasım 2024 itibari ile 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 27 bin 254 TL olarak hesapladı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"KKTC Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden almış olduğumuz 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu’nca sendikamıza gönderilen fiyatlarının ortalamaları alınarak hazırladığımız rapora göre, 4 kişilik bir aile için 30 KASIM 2024 tarihi itibariyle açlık sınırı 27,254 TL olarak hesaplanmıştır.

Sendikamızın yapmış olduğu çalışmaya göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 234,07 aylık 7,022,10 yetişkin bir erkek için günlük 244,67 aylık 7,340,10 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 258,32, aylık 7,749,6 ve 4-6 yaş çocuk için günlük 171.42 TL, aylık 5,142,6TL’dir.

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (Açlık Sınırı) 27,254 TL’dir.  

İstatistik Kurumunun resmi rakamlarına göre ülkemizde Kasım 2024 ayında % 0,78 enflasyon meydana gelmiştir."

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