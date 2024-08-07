  • BIST 10024.25
  • Altın 2583.753
  • Dolar 33.5581
  • Euro 36.6562
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAYDÜ Büyük Kütüphane’de 10 bin “Nadir Eser” bulunuyor!

KTAMS, Açlık sınırını açıkladı!

» »
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), 31 Temmuz itibarıyla dört kişilik bir ailenin açlık sınırını 26 bin 191 TL olarak hesapladı.
KTAMS, Açlık sınırını açıkladı!

KTAMS’tan yapılan açıklamaya göre, rakamın hesaplanmasında, Sağlık Bakanlığına bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıpları ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu’nca gönderilen fiyatlarının ortalamaları alındı. Buna göre, 31 Temmuz itibarıyla dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 26 bin 191 TL olarak hesaplandı.

Sendikanın yaptığı çalışmaya göre, sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 224,37, aylık 6.731,11; yetişkin bir erkek için günlük 234,45, aylık 7.033,50 TL; 15-19 yaş çocuk için günlük 248,37, aylık 7.451,10 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 165,83 TL, aylık 4.974,90 TL’dir.

Açıklamada, İstatistik Kurumunun resmi rakamlarına göre ülkede Temmuz ayında yüzde 3.51, son üç ayda yüzde 14.67 ve son yedi ayda yüzde 37.65 enflasyon meydana geldiği de belirtildi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Maliye Bakanı Berova, Erenköy Direnişi'nde şehit düşenleri andı...07 Ağustos 2024 Çarşamba 12:26
  • 6 çocuğuyla polise sığındı...07 Ağustos 2024 Çarşamba 12:25
  • Yunanistan yolculuğu Haspolat’ta son buldu07 Ağustos 2024 Çarşamba 12:24
  • SON DAKİKA… FALYALI SUİKASTİNDE CEZALAR AÇIKLANDI…07 Ağustos 2024 Çarşamba 12:23
  • Ev arkadaşını kaçırdı, darp etti, hesabındaki parayı aldı07 Ağustos 2024 Çarşamba 12:22
  • Üstel: Kurultayımızda demokrasi örneği vereceğiz07 Ağustos 2024 Çarşamba 12:22
  • Şanlı Erenköy Direnişi yarın anılıyor07 Ağustos 2024 Çarşamba 12:20
  • Lefkoşa’da zeytin hasadı 29 Ağustos’ta başlayacak!07 Ağustos 2024 Çarşamba 12:19
  • İki yol trafiğe kapatılıyor…07 Ağustos 2024 Çarşamba 12:19
  • Sıcaklar devam edecek... Termometreler 40'ı gösterecek!07 Ağustos 2024 Çarşamba 12:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti