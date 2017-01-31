KTAMS açlık ve yoksulluk sınırı konusunda çalışma yaptı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nın (KTAMS) açlık ve yoksulluk sınırı konusunda yaptığı çalışmaya göre, 4 kişilik bir aile için 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle açlık sınırı bin 794 TL, yoksulluk sınırı ise 8 bin 146 TL olarak belirlendi.

KTAMS Genel Sekreteri Güven Bengihan, “Eşi çalışmayan, iki çocuklu bir asgari ücretli çalışanın, ailesi ile birlikte aç kalmadan yaşaması mümkün değil. Söz konusu çalışanlar, net 1.595,6 TL asgari ücret geliri ile başka bir harcama yapmaksızın ancak 27 gün ailesi ile birlikte sağlıklı ve dengeli beslenebiliyor. Tüm ihtiyaçlarını karşılamak istediğinde ise geliri sadece 5.8 gün yetebiliyor” dedi.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) açlık ve yoksulluk sınırı konusunda, sendika genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda KTAMS Genel Başkanı Ahmet Kaptan ile Sendika Genel Sekreteri Güven Bengihan konuşma yaptı.

KTAMS Genel Başkanı Ahmet Kaptan, ülkenin ekonomik ve sosyal olarak kötü günler yaşadığını, hükümetin yaşananlara dair adım atmadığını, sorunların katlanarak büyüdüğünü savundu.

KAPTAN: “ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA EYLEM YAPILACAK”

KTAMS Genel Başkanı Ahmet Kaptan, döviz artışının başka ülkelerde de yaşandığını ancak halkın mağdur olmaması için önlem alındığını, örneğin Türkiye’de halkın rahatlığı için adımlar atıldığını, harçlarda indirime gidildiğini, vergi iadelerinin erkene alındığını ifade etti.

“Bizde ise harç ve pullara yüzde 8, elektriğe 30, akaryakıta 20, tüp gaza 13, mobil telefonlara 8-53, ilaçlara yüzde 40-150, zam yapıldı” diyen Kaptan, hükümetin zamları sadece izlediğini ileri sürdü.

Özel sektör çalışanlarının yüzde 80’ini ilgilendiren asgari ücretin henüz belirlenmediğini dile getiren Kaptan, asgari ücret 1 Ocak’ta belirlendiğinde kamuda çalışanların vergi indiriminden yararlandığını, bu nedenle göstermelik toplantılar yapıldığını ancak sonuç alınamadığını iddia etti.

UBP-DP hükümetinin ülkesi ve halkı için değil, kendisi için çalıştığını, yandaşlarına yarar sağladığını iddia eden Kaptan, KTAMS’ın bir çalışma yaparak, açlık ve yoksulluk sınırını belirlediğini belirtti.

Kaptan, konuya ilişkin KTÖS ve KTOEÖS ile toplantılar yaptıklarını önümüzdeki hafta eylemler yapılacağını söyledi.

BENGİHAN: “AÇLIK SINIRI BİN 794 TL, YOKSULLUK SINIRI 8 BİN 146 TL”

KTAMS Genel Sekreteri Güven Bengihan, KTAMS tarafından hazırlanan açlık ve yoksulluk sınırına ilişkin çalışmanın sunumunu gerçekleştirdi.

Bengihan, tarafından sunumu yapılan tablo basına da dağıtıldı.

KKTC Sağlık Bakanlığına bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden aldıkları 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin Devlet Planlama Örgütü’nce açıklanan fiyatlarının ortalamalarını alarak bir rapor hazırladıklarını belirten Bengihan, rapora göre; 4 kişilik bir aile için 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle açlık sınırının bin 794 TL, yoksulluk sınırı ise 8 bin 146 TL olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Bengihan, “Çalışmamızda 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için yapması gerektiği minimum aylık zorunlu gıda harcaması açlık sınırını, bu verinin hane halkı tüketim harcamasına dağıtılması ile ortaya çıkan veri ise yoksulluk sınırını vermektedir” dedi.

Sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken günlük harcama tutarının 15,33 TL, yetişkin bir erkek için 16.03 TL, 15-19 yaş erkek çocuk için 16.93 TL, 4-6 yaş kız çocuğu için 11.50 TL olduğunu söyleyen Bengihan, dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi ve insanca yaşayabilmesi için yapması gereken asgari harcamanın aylık 8 bin 146 TL olduğunu vurguladı.

Bengihan, şöyle devam etti:

“Devlet Planlama Örgütü’nün 2008=100 temel yılı KKTC tüketici fiyatları endeksi ana grup ağırlıklarına göre dört kişilik bir ailenin Gıda ve Alkolsüz içeceklere bin 794 TL; Alkollü içecekler ve tütüne 323 TL; Giyim ve Ayakkabıya 439 TL; Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlara bin 185 TL; Mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetlerine 518 TL; Sağlık için 338 TL; Ulaştırma için bin 843 TL; Haberleşme için 343 TL; Eğlence ve Kültüre 329 TL; Eğitim için 339 TL; Lokanta ve oteller için 338 TL, Çeşitli mal ve hizmetler için 357 TL ayırması gerekmektedir”

UBP-DP hükümetinin A’dan Z’ye zam yapmasına karşın Ocak 2017 tarihi itibariyle geçerli olacak asgari ücreti hala belirlemediğini belirten Bengihan, eşi çalışmayan, iki çocuklu bir asgari ücretli çalışanın ailesi ile birlikte aç kalmadan yaşamasının mümkün olmadığını kaydetti.

Bengihan, “Söz konusu çalışanlar net 1.595,6 TL asgari ücret geliri ile başka bir harcama yapmaksızın ancak 27 gün ailesi ile birlikte sağlıklı ve dengeli beslenebiliyor. Tüm ihtiyaçlarını karşılamak istediğinde ise geliri sadece 5.8 gün yetebiliyor” dedi.