KTAMS: Ali Bizden’e yapılan muamele demokrasi ile bağdaşmıyor

İşte açıklama;

KKTC’nin dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın iletişim danışmanı Ali Bizden’in Türkiye’ye girişinin milli güvenlik gerekçesiyle engellenmesi Türkiye’yi şu anda yöneten AKP zihniyetinin demokrasiden zerre kadar nasibini almadığının açık göstergesidir.

Kendi gibi düşünmeyenleri düşman gören, ötekileştiren bu çağdışı zihniyet, Türkiye’yi ve kendi alt yönetimi olarak gördüğü KKTC’yi ortaçağ karanlığına sürükleme hevesi içindedir. Kendi iktidarlarını sürdürme uğruna halkını bölen, kendinden farklı düşünenlere yaşam hakkı dahi tanımayan, demokrasinin temel taşı olan hukukun üstünlüğünü hiçe sayan, özgür basını susturmaya çalışan, aydınları, gazetecileri hapse atan tek adam rejimi er ya da geç yıkılmaya mahkumdur.

Temel insan haklarından biri olan seyahat özgürlüğünü hakkını engelleyen faşizm heveslilerini şiddetle kınar, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü için tüm demokrasi güçleri ile güç birliği içinde mücadele edeceğimizi vurgularız.