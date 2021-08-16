KTAMS: Anayasamızın sosyal devlet ilkesini hatırlatırız

“Toplumun en savunmasız kesimine karşı bu kadar insafsız davranılmasını şiddetle kınar, Anayasamızın sosyal devlet ilkesini hatırlatırız.” ifadeleri kullanıldı.

Özel sektör çalışanlarının tek güvencesi olan sosyal güvenlik yatırımlarının durdurulmasının asla kabul edilemez olduğuna vurgu yapılan bildiride, “Toplumun en savunmasız kesimine karşı bu kadar insafsız davranılmasını şiddetle kınar, Anayasamızın sosyal devlet ilkesini hatırlatırız.” ifadeleri kullanıldı.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, “sosyal sigorta primlerini ödememe” çağrısı ile özel sektör çalışanlarına bir darbenin de işverenler tarafından vurulduğunu belirtti.

KTAMS’tan yapılan basın bildirisinde, bir yılı aşkın süredir devam eden covid-19 pandemisi ve türk lirasının büyük oranda değer kaybetmesiyle yaşanan ekonomik krizden en çok etkilenenlerin özel sektör çalışanları olduğunu belirtilirken, hala yeni asgari ücret miktarının ağustos ayının ortasına gelinmiş olmasına rağmen belirlenmediğini ve özel sektör çalışanlarının açlıkla baş başa bırakıldığını aktarıldı.

Hükümetin Sosyal Sigorta Prim Desteğini devam ettirmemesini gerekçe göstererek bazı örgütlerin “sosyal sigorta primlerini ödememe” çağrısında bulunduğunu aktaran KTAMS, ekonomik olarak zaten tükenme noktasında olan özel sektör çalışanlarına bir darbenin de işverenler tarafından vurulduğunu belirtti.

Özel sektör çalışanlarının tek güvencesi olan sosyal güvenlik yatırımlarının durdurulmasının asla kabul edilemez olduğuna vurgu yapılan bildiride, “Toplumun en savunmasız kesimine karşı bu kadar insafsız davranılmasını şiddetle kınar, Anayasamızın sosyal devlet ilkesini hatırlatırız.” ifadeleri kullanıldı.

KTAMS tarafından yapılan basın bildirisinin tamamı şu şekilde:

“Covid 19 pandemisi ve TL’nin büyük oranda değer kaybetmesi nedeniyle yaşanan ekonomik krizden en çok etkilenen özel sektör çalışanları olmuştur.

Ağustos ayının ortasına gelinmiş olmasına rağmen hala yeni asgari ücret belirlenmemiş, özel sektör çalışanları neredeyse açlıkla baş başa bırakılmıştır.

Bunlar yetmezmiş gibi şimdi de bazı ekonomik örgütler, Hükümetin Sosyal Sigorta Prim Desteğini devam ettirmemesini gerekçe göstererek işverenlere “sosyal sigorta primlerini ödememe” çağrısı yapmıştır. Ekonomik olarak zaten tükenme noktasına gelen özel sektör çalışanlarına devlet sahip çıkmadığı gibi bir darbe de işverenler tarafından vuruluyor. Hükümetle sorunu olan kesimler cezayı çalışana kesiyor. Özel sektör çalışanlarının gerek sağlık gerekse emeklilik açısından tek güvencesi olan sosyal güvenlik yatırımlarının durdurulması asla kabul edilemez.

Pandemiden olumsuz etkilenen sektörlere Sosyal Sigorta Prim desteğinin sürdürülmesi bu sektörlerin ayakta kalması açısından gereklidir ve yapılmalıdır ancak pandemi döneminde işleri ve gelirleri artan sektörlere aynı desteğin verilmesi adil değildir. Destek verilecekse açlık sınırının altında bir ücretle yaşam mücadelesi veren özel sektör çalışanlarına verilmelidir.

Toplumun en savunmasız kesimine karşı bu kadar insafsız davranılmasını şiddetle kınar, Anayasamızın sosyal devlet ilkesini hatırlatırız.

Güven BENGİHAN

Başkan”