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KTAMS: Asgari ücret açlık sınırının altında

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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), 4 kişilik bir aile için 30 Haziran tarihi itibariyle açlık sınırının 4 bin 121 TL olduğunu açıkladı.
KTAMS: Asgari ücret açlık sınırının altında

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), 4 kişilik bir aile için 30 Haziran tarihi itibariyle açlık sınırının 4 bin 121 TL olduğunu açıkladı.

Yazılı açıklama yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 4 bin 121 TL iken, aynı tarihte yürürlükte olan net asgari ücretin  3 bin 828 TL olduğunu kaydetti.

Bengihan, sosyal devlet ilkesini hayata geçirme adına asgari ücretlilerin de hayat pahalılığı ödeneğinden yararlanması için ilgili mevzuatta değişiklik yapılmasını ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı makamının doldurarak yeni asgari ücretin bir an önce belirlenmesini talep etti.

“ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRININ ALTINDA”

Bengihan, Sağlık Bakanlığına bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden aldıkları 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu tarafından açıklanan fiyatlarının ortalamalarını alarak rapor hazırladıklarını belirtti.

Sendikanın yaptığı çalışmaya göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 35,19 TL, aylık 1055,70 TL, yetişkin bir erkek için günlük 36,78 TL,  aylık 1.103,40 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 39,27 TL, aylık 1.178,10 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 26,14 TL, aylık 784,20 TL olarak belirlendi.

Bengihan, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 4 bin 121 TL iken, aynı tarih itibari ile yürürlükte olan net asgari ücretin 3 bin 828 TL olduğunu kaydetti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“1 Şubat 2020 itibarı ile geçerli olan ve 22/1975 sayılı Asgari Ücretler Yasası’ndaki tanımı ile ‘işçilere normal bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçi ile eşinin ve bir veya iki çocuğunun yeterli beslenme, sağlıklı konut, giyim, aydınlatma ve ısıtma, ulaşım, çağdaş düzeyde sağlık servisi, eğitim kültür, dinlenme, eğlence ve benzeri temel gereksinmelerini geçerli fiyatlar üzerinden karşılamaya yetecek miktarda olmak üzere Asgari Ücret Saptama Komisyonu tarafından belirlenen 3.828.00 TL’lik net asgari ücretin de açlık sınırının altında olduğunu göstermektedir.”

Türk Lirasının değer kaybetmesi,  mal ve hizmet fiyatlarının sürekli artması ile  halkın alım gücünün “adeta eridiğini” belirten Bengihan, asgari ücretin belirlendiği şubat ayında  asgari ücretin 380 Sterlin iken bugün 319 sterline gerilediğini, yani asgari ücretlinin gelirinde  61 sterlinlik  azalma olduğunu kaydetti.

“Asgari Ücret  Tespit  Komisyonunun  toplanıp yeni asgari ücreti  belirlemesinin aciliyeti  ortada iken maalesef 17 günden beri Çalışma Bakanlığı makamı boştur” diyen Bengihan,  Anayasanın 108. maddesine göre herhangi bir nedenle boşalan bir bakanlığa on gün içinde yeni atama yapılması gerektiğini, UBP-DP-YDP Hükümeti Anayasayı çiğnediğini savundu.

Bengihan, sosyal devlet ilkesini hayata geçirme adına asgari ücretlilerin de hayat pahalılığı ödeneğinden yararlanması için ilgili mevzuatta değişiklik yapılmasını ve Anayasa ihlalini daha fazla uzatmadan Çalışma Bakanlığı makamının doldurarak yeni asgari ücretin bir an önce belirlenmesini talep etti.

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