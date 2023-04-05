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KTAMS: Asgari ücretle açlık sınırı arasındaki fark bin 447 TL'ye yükseldi

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KTAMS, 31 Mart itibarıyla 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 13 bin 247 TL’ye yükseldiğini, asgari ücretle açlık sınırı arasındaki farkın bin 447 TL'ye yükseldiğini açıkladı.
KTAMS: Asgari ücretle açlık sınırı arasındaki fark bin 447 TL'ye yükseldi

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), 31 Mart itibarıyla 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 13 bin 247 TL olarak hesaplandığını duyurdu.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, yaptığı yazılı açıklamada, asgari ücretle açlık sınırı arasındaki farkın bin 447 TL’ye çıktığına işaret ederek, asgari ücretin 484 Sterlin, açlık sınırının ise 544 Sterlin olduğunu söyledi.

KTAMS'tan yapılan açıklamada, raporun, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden alınan 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu tarafından sendikaya gönderilen fiyatlar dikkate alınarak hazırlandığı belirtildi.

Rapora göre, 4 kişilik bir aile için 31 Mart tarihi itibarıyla açlık sınırının 13 bin 247 TL olarak hesaplandığı belirtilen açıklamada, “Sendikamızın yapmış olduğu çalışmaya göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 112,20, aylık 3 bin 366 yetişkin bir erkek için günlük 117,50 aylık 3 bin 525 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 125,77 aylık 3 bin 773,10 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 86,09, aylık 2 bin 582,70 TL’dir” denildi.

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarının 13 bin 247 TL olduğu belirtilen açıklamada, “İstatistik Kurumu’nun resmi rakamlarına göre ülkemizde 2023’ün Ocak ayında yüzde 2.62, Şubat ayında yüzde 4.65, Mart ayında ise yüzde 2.10 enflasyon meydana gelmiştir. Üç aylık toplam enflasyon yüzde 9.65 olmuştur” ifadeleri kullanıldı.

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