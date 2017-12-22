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KTAMS, Başbakan Özgürgün’den açıklama istedi

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KTAMS, Başbakan Özgürgün’den açıklama istedi
Bengihan: “Halktan onay isteyen siyasilerin servetleriyle ilgili en ufak şüphe olmamalı”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Genel Sekreteri Güven Bengihan, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün banka hesap ekstreleriyle ilgili çıkan haberler konusunda topluma açıklama yapması gerektiğini savundu.

Bengihan, yazılı açıklamasında, “Siyasete ve siyasetçilere olan güvenin büyük ölçüde erozyona uğradığı bu günlerde  halkın karşısına çıkıp tekrardan onay isteyen siyasilerin sahip oldukları servetleriyle ilgili en ufak bir şüphenin dahi olmaması gerektiğine inanıyoruz” dedi.

Güven Bengihan, Başbakan’ın banka hesaplarıyla ilgili haberlerin toplum gündemini önemli ölçüde meşgul ettiğine işaret ederek, “İddialar, hesap ekstrelerinin mahkemeye delil olarak sunulmasıyla iddia olmaktan çıkmış toplumu yakından ilgilendiren bir hal almıştır” ifadelerini kullandı.

Güven Bengihan, servet beyanı Mal Bildirim Yasası’na uygun şekilde doğru yapılmışsa veya haksız servet elde edilmişse kaynağı halka açıklamaktan kaçınmamak gerektiğini kaydetti.

Bengihan, “Sn. Hüseyin Özgürgün’ün  banka hesap ekstreleri ile ilgili çıkan haberler konusunda  topluma açıklama yapmak boynunun borcudur” ifadesini kullandı.

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