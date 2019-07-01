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KTAMS Başkanı Bengihan adaya düşen füze ile ilgili açıklama yaptı

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KTAMS Başkanı Güven Bengihan, bugün adaya düşen füze karşısında yetkili makamların çaresizlik içinde olduklarını gördüklerini kaydetti.
KTAMS Başkanı Bengihan adaya düşen füze ile ilgili açıklama yaptı

KTAM Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, yetkili makamların derhal konu ile ilgili ayrıntılı çalışma yapıp olası tehlikelere karşı gerekli önlemleri alması ve halkı bilgilendirmesi gerektiğini belirtti.

Ülke insanının ekonomik kriz, işsizlik, iç güvenlik gibi sorunlarla boğuşurken bugüne yeni bir şokla uyandığını dile getiren Bengihan, bugün herhangi bir can kaybı yaşanmamasının sevindirici olmakla birlikte aslında her zaman var olan fakat farkında olunmayan bir gerçekliğin görüldüğünü kaydetti.

Geçmişte savaş yaşamış, savaşın acı yüzünü görmüş bir ülke olarak savaş çığırtkanlığının insanlığa yapılacak en büyük kötülük olduğunu dile getiren Bengihan, barış mücadelesinin  insanlık için verilebilecek en kutsal mücadele olduğunu bir kez daha vurguladıklarını belirtti.

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