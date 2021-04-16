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KTAMS Başkanı Bengihan Anayasa Mahkemesi Kararlarının “Sorgulanmasını” Kınadı

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KTAMS Başkanı Bengihan Anayasa Mahkemesi Kararlarının “Sorgulanmasını” Kınadı
KTAMS Başkanı Bengihan Anayasa Mahkemesi Kararlarının “Sorgulanmasını” Kınadı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), “Kıbrıs Türk halkının demokrasiye, laikliğe ve hukukun üstünlüğüne olan bağlılığını hazmedemeyenlerin, Anayasa Mahkemesi kararlarını sorguladığını” savunarak, bunun Kıbrıs Türk halkına yapılan bir saygısızlık olduğunu kaydetti ve kınadı.

Yazılı açıklama yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Anayasa Mahkemesinin Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Değişiklik Yasasına eklenen bazı maddelerin Anayasaya aykırı olup olmadığı ile ilgili verdiği karara her kurumun ve herkesin saygı göstermesinin hukuk devleti olmanın gereği olduğunu belirtti.

Bengihan açıklamasında, “KKTC’nin bağımsız ve egemen bir devlet olduğunu ve  bunun tüm dünyaya kabul ettirileceğini iddia ederken, diğer yandan KKTC devletinin bağımsız yargı organının vermiş olduğu bir kararı ‘kabul edilemez’ olarak nitelemek en basit tanımı ile ‘samimiyetsizliktir’ ” ifadelerine yer verdi.

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